PS Now: prezzo più basso e nuovi giochi AAA aggiunti da oggi

PS Now si aggiorna con nuovi giochi e, sopratutto, con un serio abbassamento di prezzo: ecco tutti i dettagli in merito alla nuova offerta.

Negli ultimi anni il mondo dello streaming sta cercando di prendere piede all’interno dell’industria videoludica. Google Stadia cercherà di dire la propria a partire da questo novembre ma nel frattempo Sony opera da tempo il proprio servizio: PS Now. PlayStation Now permette di accedere a un ampio catalogo di giochi PS2, PS3 e PS4 tramite PlayStation 4 e PC. È possibile giocare in streaming oppure scaricare i giochi PS4 (solo su console). Ora, Sony ha annunciato che il costo mensile di PS Now è stato abbassato.

Inoltre, è stato aggiunta la possibilità di abbonarsi per tre mesi, oltre che per un anno. Vediamo però precisamente i costi di PS Now:

9.99 euro: 1 mese (prima 14.99 €)

24.99 euro: 3 mesi (prima non disponibile)

59.99: 12 mesi (prima 99.99 €)

Non si tratta inoltre dell’unica modifica. Oltre ai circa 700 giochi disponibili su PS Now, sono stati aggiunti i seguenti titoli AAA:

God of War , l’amatissimo action adventure di Santa Monica, esclusivo per PS4

, l’amatissimo action adventure di Santa Monica, esclusivo per PS4 GTA 5 , l’immortale capolavoro di Rockstar (GTA Online e le funzioni Rockstar Games Social Club sono disponibili sono in caso di download del gioco; non sono disponibili in caso di streaming)

, l’immortale capolavoro di Rockstar (GTA Online e le funzioni Rockstar Games Social Club sono disponibili sono in caso di download del gioco; non sono disponibili in caso di streaming) inFamous Second Son , lo sparatutto in terza persona sandbox di Sucker Punch

, lo sparatutto in terza persona sandbox di Sucker Punch Uncharted 4 La Fine di un Ladro, l’ultimo capitolo delle avventure di Nathan Drake

Questi giochi sono disponibili a partire da oggi, 1 ottobre, fino al 2 gennaio 2020. Ogni mese saranno introdotti nuovi giochi di alto livello disponibili per un periodo di tempo limitato. Ovviamente continueranno a essere inseriti giochi “normali” in modo regolare, come è sempre avvenuto.

“In seguito all’espansione di PlayStation Now, avvenuta all’inizio di quest’anno, siamo ora in grado di coprire oltre il 70% della nostra base globale di utenti PS4. È quindi il momento perfetto per rinnovare il nostro servizio tramite un prezzo più competitivo e un’offerta di titoli più ricca“, ha dichiarato Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. “Dal lancio di PlayStation Now nel 2014, abbiamo acquisito una vasta conoscenza del cloud gaming. Unita ai 25 anni di esperienza nell’industria videoludica e alle solide partnership che abbiamo avviato con i produttori, questa conoscenza ci consente di essere sempre all’avanguardia e di innovare questo settore nel corso del tempo“.

Quella di Sony è una risposta forte al mondo dello streaming. L’abbassamento del prezzo e l’aumento dell’offerta non possono che essere un bene per gli utenti. Diteci, voi cosa ne pensate di quanto offerto?