Il rinnovato PS Plus di PlayStation è stato lanciato il mese scorso per tentare di tenere testa a Microsoft e al suo Xbox Game Pass. Dati i costi, tuttavia, non tutti i giocatori sono certi sul passare o meno a questo nuovo abbonamento. Proprio per questo motivo, sullo store UK di Playstation è possibile effettuare una prova gratuita di sette giorni prima di decidere se aderire o meno all’iniziativa. Extra ha un costo di 13,99 al mese mentre Premium si assesta a 16,99 euro al mese. Il primo garantisce accesso a un’ampia libreria di giochi PS4 e PS5 che viene aggiunta ogni mese, mentre Premium include tutto ciò oltre a una serie di titoli delle vecchie console PlayStation.

Per quanto riguarda il periodo di prova gratuita lanciato sul mercato inglese, sembra che questo sia destinato a tutti coloro che non hanno un abbonamento attivo. Tuttavia, questo limite esclude anche gli abbonati a Essential, l’equivalente del vecchio PS Plus. Questa fetta di utenti, infatti, non può attivare l’abbonamento gratuitamente per sette giorni.

Alcune cose, invece, risultano ancora poco chiare dal momento che non si sa se gli utenti con un abbonamento PS Plus scaduto saranno in grado di attivare o meno la prova. Queste offerte, infatti, sono destinate solitamente ai nuovi utenti ed è pertanto possibile che anche chi ha usufruito del vecchio abbonamento sia escluso. Inoltre, sembra probabile che la prova gratuita non si applichi a entrambi i piani, permettendo ai giocatori di provare soltanto uno tra quello Extra e Premium.

La nuova evoluzione di PS Plus ha creato parecchio interesse alla sua uscita. Tuttavia, sembra che questo entusiasmo sia già in fase discendente. Per questo motivo, l’introduzione di una prova gratuita ai piani più costosi potrebbe convincere anche i giocatori indecisi a effettuare questo passaggio. Inoltre, l’arrivo di molti nuovi titoli come Stray potrebbe rivelarsi un punto di svolta. La prova gratuita, tuttavia, è attualmente limitata al mercato UK, ma sembra plausibile che venga presto estesa anche a quello italiano.