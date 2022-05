Mentre ci avviciniamo all’inizio del mese di giugno, gli appassionati del mondo videoludico sono pronti ad assistere a tutta una serie di eventi ricchi di annunci e novità. Non dimentichiamoci però che siamo ormai alle porte dell’annuncio dei giochi gratis che verranno aggiunti al servizio PS Plus nel mese di giugno. Manca ancora un annuncio ufficiale, ma come al solito c’è un leak molto verosimile che ci teniamo a sottoporvi e che potrebbe anticipare correttamente l’annuncio di Sony.

A provare ad anticipare l’annuncio, che ricordiamo dovrebbe arrivare questo mercoledì, è stata la redazione di Areajugones, la quale sta facendo girare per il web questo recente rumor. Uno dei giochi che potrebbero essere aggiunti a giugno nel PS Plus sarebbe un pezzo da novanta come God of War. Il ritorno di Kratos in terra norrena potrebbe presto diventare alla portata degli abbonati del PlayStation Plus, e chissà se tutto ciò non anticipi novità relative al nuovo attesissimo capitolo del brand.

Il titolo di Santa Monica Studio sarà in buona compagnia e verrebbe accompagnato da un’accoppiata tutta a tema animazione. Stando al recente rumor uno di questi titoli potrebbe essere Naruto Boruto: Shinobi Striker, il titolo di Bandai Namco che ci porta all’interno del manga/anime seguito diretto del fenomeno culturale realizzato da Masashi Kishimoto.

Rumor: God Of War, Naruto Boruto: Shinobi Striker & Nickelodeon All-Star Brawl are the PS+ games for June 2022 according to Areajugones sourceshttps://t.co/llxHNoimeH pic.twitter.com/YDaj9ZD1kR — Nibel (@Nibellion) May 30, 2022

Il terzo ed ultimo titolo che dovrebbe arrivare a giugno nel PS Plus sarebbe Nickelodeon All-Star Brawl, un brawler con tutte le mascotte delle serie targate Nickelodeon, compresi personaggi dell’universo di SpongeBob, Jimmy Neutron, TMNT e moltissimi altri. Essendo un rumor consigliamo di prendere il tutto con le pinze fino al momento in cui Sony annuncerà la line up di giugno del PS Plus.