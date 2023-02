Dopo un primo mese dell’anno nuovo decisamente convincente, il servizio PS Plus sta per aggiornare il suo catalogo tra pochi giorni. Tra le novità più interessanti, come al solito, c’è la collezione di nuovi giochi riscattabili gratuitamente per gli abbonati. A differenza dei mesi scorsi, a febbraio il PlayStation Plus non donerà i soliti tre titoli, ma a sorpresa per questo mese saranno ben quattro le esperienze che si potranno provare senza dover spendere un centesimo oltre l’abbonamento al servizio.

Il primo dei quattro giochi che verranno offerti dal servizio PS Plus nel mese di febbraio è Evil Dead The Game, la più recente trasposizione videoludica del franchise horror nato dalla mente geniale di Sam Raimi. In questa esperienza multiplayer, i giocatori potranno vestire i panni di alcuni dei più iconici personaggi apparsi nei diversi film della saga, e dovranno portare a termine delle sfide all’interno di partite online.

A far compagnia a Evil Dead The Game ci sono altri due titoli di alto livello come Mafia Definitive Edition e Olli Olli World. Il primo segna il grande ritorno di un grande classico videoludico in veste moderna. Rivivere il primo Mafia con una grafica di nuova generazione e con un gameplay rivisto è un must per chi ha amato il titolo dei primi anni 2000. Olli Olli World, invece, è la più recente incarnazione della serie indie/arcade sullo skateboard.

PlayStation Plus | February Monthly Games ▪️Destiny 2: Beyond Light

▪️Evil Dead: The Game

▪️OlliOlliWorld

▪️Mafia: The Definitive Edition Via: https://t.co/NBQDOdI4Qk pic.twitter.com/ihOZbXZUb4 — Shinobi602 (@shinobi602) February 1, 2023

Chiudiamo con Destiny 2 Beyond Light, la nuova espansione del titolo Bungie che porta con sé un nuovo viaggio all’interno dell’universo sci-fi di Destiny. Tutti e quattro questi titoli saranno presenti all’interno del servizio in abbonamento PS Plus a partire dal prossimo 7 febbraio. Ricapitolando ecco le quattro esperienze e su quali console saranno riscattabili:

Evil Dead The Game – PS4 e PS5

OlliOlli World – PS4 e PS5

Destiny 2 Beyond Light – PS4 e Ps5

Mafia Definitive Edition – Ps4

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.