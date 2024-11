PS Portal: non servirà più PS5 per giocare, arriva lo streaming in cloud (era ora!)

PlayStation ha annunciato tramite un post sul proprio blog un importante aggiornamento per il dispositivo di gioco remoto PS Portal, introducendo miglioramenti audio e, soprattutto, lo streaming cloud in versione beta. L'update, disponibile da oggi, offre quindi nuove funzionalità a dir poco interessanti, anche se solo agli abbonati PlayStation Plus Premium.

L'aggiornamento porta significativi miglioramenti all'esperienza audio di PS Portal, tra cui la possibilità di regolare il volume degli altoparlanti a livelli più bassi e ottimizzare le impostazioni audio dei dispositivi PlayStation Link. La novità più rilevante è, però, l'introduzione dello streaming cloud in versione beta, che consentirà agli abbonati Premium di giocare ad alcuni titoli PS5 direttamente dai server Sony, senza necessità di possedere una console.

La beta dello streaming cloud su PS Portal offrirà accesso a oltre 120 giochi PS5 dal catalogo PlayStation Plus, tra cui titoli popolari come Ghost of Tsushima, Spider-Man: Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart. Lo streaming sarà supportato fino a 1080p/60fps, con pieno supporto per le funzionalità del controller DualSense come feedback aptico e grilletti adattivi.

Gli abbonati potranno usufruire di 100 GB di spazio di archiviazione cloud per i salvataggi, sincronizzati automaticamente con la console PS5 per una transizione fluida tra gioco locale e in streaming.

Per accedere alla beta dello streaming cloud su PS Portal sono necessari:

Un dispositivo PS Portal aggiornato

Un account PlayStation Network

Un abbonamento PlayStation Plus Premium attivo

Una connessione internet Wi-Fi con almeno 5 Mbps in upload e download

La funzionalità sarà disponibile in 30 paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Giappone.

Sony precisa che alcune funzionalità non saranno disponibili durante la fase beta, tra cui:

Versioni di prova dei giochi

Streaming di giochi acquistati su PS Store

Chat vocale di gruppo e inviti di gioco per alcuni titoli

Tasto "Crea" e audio 3D

Acquisti in-game

Inoltre, lo streaming sarà limitato ai soli giochi PS5, escludendo i titoli per PS4 e PS3. L'azienda sottolinea che questa è una fase sperimentale e che le funzionalità potrebbero cambiare nel tempo. Sony invita, quindi, i giocatori a partecipare alla beta e fornire feedback per migliorare l'esperienza di streaming cloud su PS Portal.