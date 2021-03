PS4: I vostri giochi smetteranno di funzionare? C’è il rischio

Da ormai un paio di giorni è nata una particolare discussione su un post pubblicato dal buon Lance McDonald secondo cui, quando l’orologio interno di PS4 si spegnerà, non saremo in grado di giocare a nessun titolo. Inutile nasconderlo, questa particolare dichiarazione ha fatto impazzire il web con utenti inferociti che hanno cominciato ad attaccare diverse testate giornalistiche. Effettivamente la situazione ha creato solo panico quindi per il momento no, non spaventatevi, i vostri giochi non smetteranno di funzionare.

Come ha sottolineato McDonald, l’errore è dovuto al fatto che i trofei su PS4 richiedono che l’orologio di sistema interno funzioni in modo corretto, questo non può essere cambiato dagli utenti e quindi se la batteria interna della console dovesse “morire”, di conseguenza farebbero la stessa fine i nostri giochi. McDonald ha aggiunto che l’unico modo per ovviare al problema è connettersi al PSN, il che se un giorno Sony dovesse decidere di eliminarlo in futuro la console cesserà di funzionare in modo adeguato, diventando a tutti gli effetti inutilizzabile.

L’account Twitter Does it Play ha affermato che quando la batteria cmos “morirà”, sarà impossibile eseguire tutti i file digitali, a meno che di rimpiazzarla. Tale preoccupazione è dovuta al fatto di un particolare report che sta facendo pensare ad una possibile chiusura degli store online di PS3, PS Vita e PSP. La domanda principale è una sola: bisogna preoccuparsi? Si e no. Nel senso, fa quasi paura sentire che la batteria interna dell’orologio di PS4 possa effettivamente un giorno spegnersi creando conseguenze a dir poso disastrose ai nostri giochi, d’altro canto dubitiamo fortemente che Sony renda incompatibili centinaia di milioni di console.

This error is because Trophies on PS4 require the internal system clock (the one you can’t see / alter) to be correct, so people cant change their PS4 date/time to make it look like they got trophies earlier than they really did. If your PS4 clock battery dies, all your games die https://t.co/8y9aZzL9vC — Lance McDonald (@manfightdragon) March 23, 2021

Il problema, in sostanza, non risulta essere la batteria ma la necessità del firmware di PS4 di fare un controllo dell’orario riguardante i trofei, è possibile che Sony stessa per evitare di creare qualsiasi problema possa eliminare questo vincolo per rendere “libera” la console. È sottinteso che bisognerà agire sul firware/software per risolvere tale problema, visto che prima o poi ogni batteria è destinata a scaricarsi definitivamente. Per il momento potete stare assolutamente tranquilli, dubitiamo che Sony possa inciampare in modo così grossolano, in ogni caso seguite le nostre pagine per ogni dettaglio ed informazione aggiuntiva in più.