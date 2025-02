PlayStation Network in tilt: i giochi che richiedono l'accesso, anche su PC, sono inutilizzabili

Il PlayStation Network (PSN) è attualmente fuori servizio da diverse ore, impedendo l'accesso a giochi online e servizi digitali su piattaforme Sony, incluso PC. La pagina di stato del servizio indica "problemi" su tutte le funzionalità principali, tra cui gestione account, giochi, social e PlayStation Store.

Sony è consapevole del disservizio e sta lavorando per ripristinare le funzionalità del PSN. Ci si aspetta che la situazione possa risolversi a breve per alcuni utenti, ma un prolungamento potrebbe indicare problemi più seri. L'azienda non ha ancora fornito dettagli sulle cause del malfunzionamento.

L'attacco del 2011 compromise i dati di molti utenti

I primi sintomi del problema sono incominciati nella serata di ieri, quando gli utenti connessi ai vari giochi hanno potuto continuare a giocare tranquillamente ma chi avviava la propria console non aveva modo di avviare alcun gioco che richiedesse l'accesso al PSN per permettere di giocare.

A funzionare sono solo i titoli che, su console abilitate alla riproduzione offline, non presentano alcun vincolo con il servizio di Sony. Allo stesso modo anche su PC i titoli che richiedono un account PSN per giocare non risultano disponibili al momento.

Il down del PSN riporta alla memoria l'incidente del 2011, quando la rete PlayStation rimase offline per 23 giorni a causa di un massiccio attacco hacker. In quell'occasione, dal 20 aprile al 15 maggio, Sony dovette ripristinare gradualmente i servizi e implementare nuovi sistemi di sicurezza.

Quell'episodio ebbe gravi conseguenze, con gli hacker che ottennero accesso a numerose informazioni personali degli utenti, sebbene i dati delle carte di credito rimasero al sicuro. Da allora, le misure di sicurezza rafforzate hanno evitato il ripetersi di incidenti simili.

Al momento non ci sono indicazioni che l'attuale interruzione sia dovuta a un attacco informatico. Sony sta monitorando la situazione e dovrebbe fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sulle cause e i tempi di ripristino del servizio.