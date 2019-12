PS4 Pro era un test in previsione di PS5 e della nuova generazione?

È innegabile il fatto che in questa generazione di console Sony ha saputo imporsi in maniera non indifferente. La sua tanto amata PS4 non solo è riuscita a toccare record di vendita impressionanti ma ha anche offerto al pubblico un sistema d’intrattenimento a dir poco ottimo. Proprio per questo motivo la casa nipponica è stata spinta a sperimentare tecnologie per il futuro. Tra dispositivi VR e console mid-gen Sony ha saputo studiare sin da subito il terranno videoludico, portando essa sempre più vicino verso la next-gen.

PS4 Pro è stata sicuramente una sorpresa che pochi si aspettavano. Infatti è stata la console di Sony ad “aprire le danze” ad un futuro mid-gen. Così facendo la casa nipponica è riuscita ad offrire alla propria utenza un modo migliore per sperimentare le opere nate su PS4. Ma a detta di svariati capoccia di Sony (incluso il VP Masayaso Ito), la PS4 Pro è stato un semplice “test” per vedere se effettivamente un mercato mid-gen avrebbe convinto l’utenza.

“In passato, il ciclo vitale di una nuova piattaforma era di 7-10 anni, ma a causa di un sempre più rapido avanzamento tecnologico, è diventato 6-7 anni per ogni ciclo. Non possiamo completamente stare al passo con i miglioramenti tecnici, quindi l’idea è di essere in grado di cambiare l’hardware stesso e introdurre avanzamenti tecnici. Questo è quello che volevamo fare, e PS4 Pro è stata un test che abbiamo lanciato a metà del ciclo vitale di PS4.”

Visto il successo di PS4 Pro sicuramente non ci sorprenderà vedere un eventuale console mid-gen durante la prossima generazione. Voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Vorreste vedere un’eventuale PS5 Pro? Diteci la vostra, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!