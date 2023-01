Non si fermano le scorte di PlayStation 5, al punto che oggi la console nipponica risulta acquistabile anche su eBay senza sovrapprezzi, il che è abbastanza inusuale per il portale di compravendita. Non si conosce la quantità di scorte, pertanto siate veloci se non volete perdere anche questa occasione.

» Clicca qui per acquistare PS5 «

Il bundle è quello che siamo ormai abituati a vedere negli ultimi mesi, vale a dire con il capolavoro di God of War Ragnarok, abbinato alla PS5 Standard, ossia quella dotata di lettore disco. Il prezzo, come anticipato, non è gonfio, pertanto vi saranno chiesti 619,90€ per aggiungere il bundle al carrello e completare l’acquisto in tutta sicurezza, pagando con uno dei tanti metodi offerti da eBay.

Se consideriamo la situazione di qualche mese fa, quando la console era praticamente introvabile o con scorte limitatissime, oggi le cose sembra che si siano rovesciate. Nel corso dello stesso giorno, infatti, si stanno presentando diverse occasioni, a dimostrazione di come i problemi di approvvigionamento siano forse sulla buona strada per essere risolti una volta per tutte. Non ci resta che sperare a riguardo, anche perché ci sono ancora molti che non sono riusciti ad acquistare l’ambita console. Questo potrebbero essere quindi un periodo buono per accaparrarsi la console di ultima generazione del produttore giapponese.

