PS5: Demon’s Souls ci farà creare i personaggi più belli di sempre

Demon’s Souls Remake, in arrivo su PS5 a partire dal 19 novembre 2020, promette di stupire soprattutto sotto un punto di vista: la qualità grafica. Al D1 sarà infatti l’unico vero gioco AAA esclusivo PS5 (ricordiamoci che Marvel’s Spider-Man Miles Morales è cross-gen PlayStation 4 – PlayStation 5). Questo ci permetterà di giocare in ambienti visivamente incredibili ma non solo: ci permetterà di creare personaggi molto più dettagliati rispetto al passato. Bluepoint ha infatti creato un nuovo editor per i nostro avatar: pronti a scoprire ogni dettaglio?

Demon’s Remake | Creazione personaggi

Gavin Moore, Creative Director presso SIE Worldwide Studios External Development, ha sfruttato le pagine del PlayStation Blog per parlare della creazione del personaggio. Moore afferma che “non giocheremo nei panni di un muscoloso barbaro o di un dio onnipotente, ma in quelli di una persona comune, vulnerabile e familiare. Insieme affronteremo la paura e supereremo le difficoltà.”

Parlando un po’ più bel concreto, ci viene detto che potremo creare fino a 16 milioni di volti diversi. Rispetto alla versione PS3 di Demon’s Souls, sono state aggiunte molteplici opzioni di personalizzazione, con lo scopo di rendere più soddisfacente il processo per tutti quei giocatori che vogliono perfezionare ogni dettaglio.

Il PlayStation Blog ci mostra alcune varianti, che potete vedere qui sotto.

20200507094235

20200507094235

Modalità foto

Inoltre, è stata introdotta la modalità foto, inimmaginabile all’epoca PS3. Su PS5 potremo nascondere armi ed elmi, o eliminare interamente il personaggio per catturare una scena senza disturbi. È possibile anche mettere in posa il PG, se si desidera concentrarsi su di esso. Sarà possibile cambiare le impostazioni della camera, dello zoom oltre aggiungere filtri di vario tipo.

Inoltre, tutti i filtri sono attivabili anche in-game per personalizzare la propria partita. Ecco alcune immagini dedicate alla modalità foto di Demon’s Souls su PS5.

20200507094235

Diteci, cosa ne pensate del gioco?