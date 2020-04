PS5: ecco come potrebbe essere il design della console

Il reveal del DualSense, il controller ufficiale di PlayStation 5, andato in scena l’altro giorno è già entrato nella storia. Il Tweet di Sony infatti rappresenta il record più importante di sempre in termini di like, almeno per quanto riguarda i contenuti a tema gaming. Questa enorme cassa di risonanza mediatica ha dato grande entusiasmo alla community, che fra le varie attività sta provando ad immaginare come sarà l’aspetto finale della console.

Il cambio di design del pad infatti non lascia spazio a dubbi: anche la nuova ammiraglia di casa PlayStation si aggiornerà dal punto di vista dell’estetica, seguendo le linee guida tracciate dal pad. Possiamo quindi ipotizzare linee più morbide, colorazione multipla e look futuristico.

I colleghi di Let’s go Digital, in collaborazione con l’artista italiano Giuseppe Spinelli (Snoreyn) hanno provato a dare un volta alla tanto attesa PlayStation 5: il risultato, che potete ammirare nella galleria sottostante, è davvero di grande impatto.

Le aperture eleganti che lasciano uscire l’avvolgente luce blu del led, combinate a forme dall’ispirazione chiaramente futuristica, sembrano sposarsi alla perfezione con il DualSense – sia nella colorazione base che quella (per ora non ufficiale) completamente nera.

Siamo convinti che non manchi molto all’annuncio “finale”, momento nel quale Sony PlayStation alzerà il velo sulla sua console di nuova generazione.

Nel frattempo, abbiamo pensato di ragionare sull’importanza di utilizzare il pad come prima “arma” di comunicazione; una scelta che sembrerebbe mettere al centro dell’esperienza l’interazione fra videogioco e utente.