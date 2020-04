PS5: controller DualSense svelato, ecco tutte le novità e le immagini ufficiali

Un po’ a sorpresa Sony Interactive Entertainment, tramite il PS Blog, ha svelato il nuovo controller di PS5, noto fino a oggi in modo non ufficiale come Dualshock 5. Il vero nome del controller è però DualSense. Prima di tutto, Sony ha confermato una serie di caratteristiche che già conoscevamo, come il feedback aptico e i grilletti adattivi.

Nel blog viene spiegato che l’obbiettivo del team di Sony è stato quello di creare un’evoluzione del DualShock 4 di PS4, mantenendo tutto ciò ha funzionato e introducendo una serie di novità. Prima di tutto, è stato eliminato il tasto “Share” ed è stato sostituito con “Create”, in pratica un’evoluzione che permetterà “ai giocatori di creare contenuti di gameplay epici da condividere con il mondo o da gustarsi in solitudine”. Ci saranno nuovi dettagli sul funzionamento di questa nuova funzione più avanti, a quanto pare.

Viene inoltre confermato che il controller DualSense di PS5 includerà un microfono: in questo modo sarà possibile parlare con gli amici anche senza dover usare un headset; ovviamente la soluzione migliore rimarrà sempre un hardware dedicato, ma per utilizzi rapidi il microfono integrato del DualSense è perfetto.

Un’altra grande novità, che avete già notato, è il cambiamento dei colori. Come sapete, tutti i precedenti controller avevano un unico colore per la scocca (edizioni speciali esclusive, ovviamente): il controller di PS5 invece abbandona questa caratteristica e diventa bianco-nero. A cambiare è anche la forma, ora molto più simile a quella del controller Xbox. Sony afferma di aver fatto test con persone con mani di varie dimensioni per assicurarsi che il DualSense si adatti perfettamente a ogni giocatore. Infine, possiamo notare che la luce led del controller è ora presente ai lati del touch-pad (quest’ultimo è stato quindi incluso ancora una volta), in questo modo si crea un maggiore senso di ampiezza.

Per ora non sono stati indicate le dimensioni precise, ma Sony afferma che, una volta in mano, sembrerà più piccolo di quel che è in realtà. Inoltre, pare che ci si stata grande attenzione per il peso totale: l’aggiunta di nuove componenti è stata controbilanciata in modo tale da non affaticare i giocatori. Anche la batteria è stata al centro dei pensieri del team di sviluppo: la durata sarà “valida”, viene detto.

Cosa ne pensate del DualSense di PS5? Questo controller vi soddisfa, per ora?