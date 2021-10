PS5 è ancora la console più venduta, qualcuno la fermi!

Ma qualcuno ha davvero ancora bisogno di conferme? PS5 sembra essere imbattibile e le vendite non solo nel Regno Unito, ma anche nel resto del mondo lo confermano di mese in mese. La console di nuova generazione di casa Sony è ancora una volta sotto i riflettori per aver fatto segnare un nuovo record di vendite, questa volta in UK. Secondo l’ultimo report di GSD (che è possibile leggere sulle pagine di Gameindustry) la console è come se avesse cominciato un nuovo ciclo vitale dato anche un aumento delle scorte negli ultimi due mesi. Se pensiamo infatti ad inizio ciclo di vita, le scorte erano davvero davvero rare, ma ad oggi in molti store segnalano sempre più spesso l’arrivo della console per la prenotazione.

I dati inoltre segnalano un secondo posto dominato dalla controparte di Microsoft. Xbox sta facendo bene, e proprio oggi è stato anche annunciato che la tanto attesa Trilogia di GTA arriverà anche sul Game Pass, ma con qualche restrizione. Nintendo Switch invece performa leggermente peggio e si va ad inserire al terzo gradino della classica degli hardware. La corsa all’acquisto della console Nintendo sembra essere ormai terminata, dopo l’ultimo anno da record. Proprio un paio di giorni fa, venivano anche segnalati dei problemi di scorte per il modello OLED della console.

Dai dati di GSD è possibile anche vedere come uno dei titoli più acquistati del mese di Settembre rimane ancora una volta, FIFA 22. In Regno Unito cosi come in Italia il titolo calcistico di EA è quasi un’istituzione, soprattutto per la cultura legata strettamente al calcio, e di conseguenza le vendite vanno verso quella direzione. La cosa che sorprende però è che le vendita dell’edizione digitale continuano ad aumentare rispetto agli scorsi anni.

Detto questo non ci resta che attendere anche i dati italiani, ma sappiamo già che il nostro territorio darà una grossa mano a PS5! Proprio nella giornata di ieri inoltre abbiamo visto come God of War in versione PC sia davvero uno spettacolo, date un’occhiata!