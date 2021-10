Anche Nintendo Switch OLED sta avendo problemi di scorte, come PS5 e Xbox Series X

Da quando le console di nuova generazione sono arrivate sul mercato, ormai quasi un anno fa, non sono ancora riuscite a coprire l’altissima domanda da parte dei giocatori. Il problema è sempre delle poche scorte disponibili a causa della carenza di chip, e a quanto pare anche Nintendo Switch OLED sta faticando ad entrare in tutte le case dei giocatori che la vorrebbero.

Stando ai dati pubblicati da David Gibsondi di Astris Advisory Japan KK, in Giappone il nuovo modello di Nintendo Switch OLED sta subendo lo stesso destino per quanto riguarda le scorte limitate di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Gibson, inoltre, afferma che alcuni rivenditori del sol levante hanno dichiarato di non riuscire a stare dietro all’altissima domanda per Nintendo Switch OLED, che ha ormai superato di ben 16 volte la disponibilità attuale della console sul mercato nipponico.

Even Nintendo is running lotteries for OLED Switch buyers in Japan…. Some retailers have indicated demand is 16x or more the supply https://t.co/NuTXrpk21V

— David Gibson (@gibbogame) October 18, 2021