Da quando PS5 è uscita sul mercato la console Sony è già andata incontro a tutta una serie di aggiornamenti firmware. Molti dei quali hanno permesso all’interfaccia della console di espandersi con nuove importanti funzioni per le community di giocatori, ma capita spesso che a causa di alcuni update si vadano a creare anche dei problemi non da poco. Purtroppo con l’ultimo aggiornamento è nata una nuova problematica e i giocatori se ne stanno già lamentando sul web.

Quel che sta accadendo a molti possessori di PS5 è che, con l’avvento dell’ultimo update 22.01-0.5.00.00.40, qualche modifica è riuscita ad intaccare alcuni televisori di ultima generazione di marca LG e Sony. Nello specifico in molti hanno subito segnalato in rete che da quando l’ultimo aggiornamento console è stato installato, la funzione Instant Game Response delle proprie TV ha iniziato a dare problemi.

Questa funzione permette di giocare riducendo l’input lag, ma a quanto pare per il momento non sembra esserci alcuna patch correttiva in arrivo. Sul web, però, ci sono già alcuni utenti che stanno provando a dare una mano ai giocatori con delle soluzioni che vi permetteranno di aggirare tale situazione. Su TV LG è possibile disattivare manualmente la feature incriminata dalle impostazioni del proprio televisore.

Su TV Sony, invece, la soluzione è un minimo più macchinosa e richiede di andare a modificare le impostazioni della porta HDMI esterna in Enhanced Format (Dolby Vision). Al momento non sappiamo quando arriverà una correzione ufficiale da parte di PlayStation, ma la speranza è che si possano eliminare questi problemi il prima possibile con una nuova patch correttiva.