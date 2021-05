PS5: nuovo modello già in arrivo? Sony potrebbe averlo svelato

La carenza di PS5 persiste ancora: i bagarini, infatti, non hanno più limiti, considerando i prezzi sul sito di un rivenditore. Tuttavia, Sony potrebbe avere ancora un asso nella manica: un nuovo modello di PlayStation 5. A riportare la notizia, è stato il noto Business Analyst Roberto Serrano’ tramite un tweet. Nell’ultimo Wireless communication module (M20DAL1) registrato da Sony Group Corporation, è stato rivelato il codice del nuovo modello della next-gen del colosso nipponico, CFI-1115A.

“Non credo che la domanda si stia calmando quest’anno. Anche se garantissimo molti più dispositivi e producessimo molte più unità di PlayStation 5 l’anno prossimo, la nostra offerta non sarebbe in grado di soddisfare la domanda“, rivelò Hiroki Totoki (Chief Financial Officer di Sony) agli investitori lo scorso mese, in riferimento ad una carenza persistente anche nel 2022 (ne abbiamo parlato in questa news). Cosa dovremmo aspettarci, quindi, dal nuovo modello? Improbabile così presto una versione Slim: dopotutto è passato davvero poco tempo dal lancio della next-gen.

La scelta più logica, considerando le dichiarazioni di Totoki, sarebbe un semplice ritocco alle ‘viscere’ di PS5, attuo a sostituire alcuni componenti interni la cui reperibilità è compromessa, per via della pandemia di COVID-19. Ciò potrebbe aiutare Sony a distribuire con più frequenza le sue console, segnando finalmente un vero e proprio scacco matto al mercato dei bagarini. Non ci resta che attendere impazientemente una risposta ufficiale da parte dell’azienda di Tokyo, per apprendere la verità, nonché i dettagli e l’uscita del misterioso modello CFI-1115A.

New #PS5 model CFI-1115A spotted in the latest Wireless communication module M20DAL1 registered by Sony Group Corp. at https://t.co/pLg44umht0 on Apr 26, 2021

This suggests a revision of PS5 is coming sooner or later, already registered on May 23, 2021 https://t.co/KVORHFGAb9 pic.twitter.com/KuyshUAba1

— Roberto Serrano' (@geronimo_73) May 27, 2021