PS5: i bagarini hanno esagerato, console a prezzi folli sul sito di un rivenditore

Quella dei bagarini è una vera e propria piaga che non smette di sgonfiarsi. D’altronde, con PS5 ancora così difficilmente acquistabile sia nei negozi fisici e soprattutto in quelli digitali la questione bagarinaggio faticherà a ridimensionarsi. Nel tempo, Microsoft ha provato a proporre un servizio di prenotazione (limitato in pochi paesi al momento) per permettere a chi vuole acquistare una Xbox Series X di non dover aspettare troppo o spendere cifre folli, ma le strambe idee dei bagarini non hanno mai limiti.

Come viene riportato dalla redazione di Game Rant, alcuni di questi bagarini avrebbero trovando il modo per rivendere le PS5 in loro possesso sul sito ufficiale di Walmart. Alcune di queste console stanno vendendo messe in vendita a cifre che sfiorano i 1300 Dollari, quasi tre volte il prezzo di listino di PlayStation 5. Fino ad oggi il tutto era limitato ad eBay o vari siti simili, e mai avremmo pensato che i bagarini sarebbero riusciti ad entrare anche nel giro di vendite di un colosso come Walmart.

Il fenomeno dei rivenditori di PS5 a prezzi folli ha ottenuto tantissime critiche da parte degli appassionati, molti dei quali sarebbero già riusciti ad entrare in possesso di una console Sony se il folle bagarinaggio non avesse raggiunto tali livelli. Mettere in vendita PlayStation 5 su Walmart da l’illusione di un ritorno in stock di tali console, il problema è che si tratta solamente di un ennesima trovata dei cosiddetti ‘scalper’.

Ad oggi non sappiamo ancora con certezza quando nuove scorte di PS5 potranno assicurare a tutti di acquistare agilmente una console Sony di nuova generazione. Stando a quanto emerso qualche mese fa, però, sembra che l’augurio più positivo spinga ad una messa in vendita decisamente più massiva non prima dell’anno prossimo.