PRENOTA ORA il bundle PS5 Digital e Astro Bot: l'accoppiata vincente per il tuo divertimento!

Se state cercando il momento perfetto per acquistare la Sony PS5 Digital, questa offerta su MediaWorld non potete lasciarvela sfuggire. Il bundle PS5 Digital con Astro Bot è disponibile in preordine al prezzo imbattibile di 399,99€, con disponibilità a partire dal 14 marzo 2025. Un'occasione irripetibile per entrare nella nuova generazione di gaming con una console potente e un titolo esclusivo.

Bundle PS5 Digital con Astro Bot, chi dovrebbe acquistarlo?

La PS5 Digital in versione Slim offre un design compatto ed elegante senza rinunciare alle performance. Con 1 TB di memoria SSD integrata, potrete conservare i vostri giochi preferiti senza preoccupazioni di spazio. L'SSD ad altissima velocità garantisce tempi di caricamento fulminei, migliorando l'esperienza di gioco e consentendovi di immergervi immediatamente nell'azione.

Il comparto grafico della PS5 Digital è supportato dalla tecnologia Ray Tracing, che offre un livello di realismo mai visto prima, con riflessi e ombre ultra dettagliate. Se possedete un TV 4K, potrete godervi i vostri giochi con una risoluzione spettacolare, mentre il supporto per 120 fps con output a 120 Hz assicura un'azione fluida e reattiva nei titoli compatibili.

L'audio 3D Tempest rivoluziona l'immersione nel gioco, facendo percepire suoni provenienti da ogni direzione. Il controller DualSense porta l'interattività a un nuovo livello grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi, che simulano con precisione la resistenza degli oggetti e delle superfici nei giochi supportati.

Ma non è tutto: la retrocompatibilità con oltre 4000 titoli per PS4 vi permette di continuare a giocare ai vostri classici preferiti con un miglioramento delle prestazioni grazie alla funzione di potenziamento.

Con il bundle Sony PS5 Digital e Astro Bot, avrete accesso a una console all'avanguardia e a un platform innovativo che sfrutta appieno le capacità del DualSense. Affrettatevi: il preordine è già attivo e le scorte potrebbero terminare rapidamente. Acquistate ora su MediaWorld e preparatevi a un'esperienza di gioco senza precedenti!

Vedi offerta su MediaWorld