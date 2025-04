PS5 Digital Edition: ACQUISTALA SUBITO con URGENZA prima dell'aumento di prezzo!

Sony ha appena annunciato un nuovo aumento di prezzo per la PS5 Digital Edition, una notizia che rappresenta una vera doccia fredda per i giocatori europei. Da oggi, 14 aprile 2025, il prezzo consigliato della versione senza lettore ottico passerà da 449,99€ a 499,99€, con un incremento netto di 50€. Fortunatamente, per voi che state ancora valutando l'acquisto, ci sono ancora opportunità per acquistarla al prezzo precedente.

PS5 Digital Edition, perché acquistarla ora?

Nonostante questo improvviso rincaro, alcuni rivenditori online mantengono temporaneamente la PS5 Digital Edition al vecchio prezzo. Gamestop, ad esempio, la propone ancora a 449,99€, permettendovi di evitare l'aumento appena annunciato e di risparmiare rispetto alle nuove condizioni di listino.

Sony non ha fornito dettagli specifici riguardo i motivi di questo repentino aumento di prezzo, limitandosi a indicare vagamente le attuali condizioni economiche globali complesse. Va sottolineato che questo incremento riguarda esclusivamente la versione digitale della console, mentre i prezzi della PS5 con lettore ottico restano invariati.

Parallelamente, però, arriva anche una buona notizia: il lettore ottico esterno per PS5 ha visto un calo di prezzo significativo, passando da 119,99€ a soli 79,99€. Un'opportunità interessante per chi desidera aggiungere il supporto ai dischi fisici alla propria console in un secondo momento.

Vista l'attuale situazione di mercato, vi consigliamo caldamente di agire rapidamente e acquistare la vostra PS5 Digital Edition finché siete ancora in tempo per beneficiare del prezzo precedente. Offerte come quella di Gamestop sono limitate e molto richieste, quindi non fatevi cogliere impreparati e assicuratevi oggi stesso la vostra console.

PS5 Digital Edition, dove acquistarla?