PS5 Pro: Mark Cerny racconta le nuove tecnologie sviluppate con AMD

Sony ha annunciato una collaborazione più stretta con AMD per lo sviluppo di tecnologie di machine learning per grafica e gameplay nella PlayStation 5 Pro (acquistabile su Amazon). Mark Cerny, architetto capo di PlayStation, ha rivelato i dettagli in un video di 37 minuti, spiegando come la GPU migliorata della PS5 Pro utilizzi tecnologia AMD.

La PS5 Pro impiega una GPU basata su quella che Cerny definisce architettura RDNA 2.X, un mix tra la RDNA 2 della PS5 originale e alcune funzionalità selezionate dalla più avanzata RDNA 3. Questa combinazione include anche tecniche di ray tracing da future architetture AMD e funzionalità di machine learning personalizzate per la PS5 Pro.

Cerny ha dichiarato: "AMD è stata un partner fantastico per SIE per molti anni. Sono onorato di annunciare che abbiamo iniziato una collaborazione più profonda focalizzata sulla tecnologia basata sul machine learning per grafica e gameplay".

L'obiettivo principale di "Amethyst" è creare "un'architettura più ideale per il machine learning". Questa collaborazione potrebbe portare benefici non solo alle future console PlayStation, ma anche alle GPU di AMD stessa.

Sony e AMD stanno lavorando anche verso la "democratizzazione del machine learning", suggerendo lo sviluppo di possibili strumenti software per facilitare l'implementazione dell'IA nella grafica e nel gameplay da parte degli sviluppatori.

Il video di Cerny (visionabile qua) offre una panoramica dettagliata sull'ingegneria e sul ragionamento dietro la PS5 Pro, dimostrando l'impegno di Sony nel progettare questa nuova console da 700 dollari. Sebbene possa non convincere tutti ad effettuare l'upgrade, il video evidenzia chiaramente l'attenzione dedicata allo sviluppo di questa versione "Pro".

Ora non resta che attendere che cosa svilupperà Sony con PS6, anche in virtù di questa particolare alleanza con AMD. Siamo abbastanza sicuri che la prossima console sarà piuttosto unica, magari sfruttando parecchio l'IA, anche considerando l'aumento dei costi generali dell'hardware.