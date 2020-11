PS5: Rick e Morty sono i nuovi testimonial della console

È stata una settimana a dir poco strana per il popolo di videogiocatori. Come ben saprete ormai il tanto atteso lancio della PS5 si è svolto durante le scorse giornate, dando gioia a moltissimi fan della console ma generando anche delusione in tanti altri. Lanciare una console in mezzo ad una situazione strana come quella del 2020 sicuramente non è il compito più facile. Ma Sony, nel bene e nel male è riuscita a fare i salti mortali per rendere il day-one di PS5 memorabile.

Per spingere al massimo un prodotto così unico come una console ci vuole un marketing alquanto aggressivo. La casa nipponica ormai ha fatto scuola in questo campo e anche questa volta è riuscita a sorprendere un po’ tutti. La celebrazione della nuova PS5 è stata accompagnata in vari paesi da eventi dedicati per far notare l’importanza del marchio. Tuttavia se pensavate che dopo il lauch-day Sony si sarebbe fermata dal creare nuove campagne marketing particolari, allora vi sbagliavate di grosso.

Proprio per celebrare al meglio il debutto della console nell’ultimo spot italiano tornano due personaggi a dir poco famosi. I noti Rick e Morty (dell’omonimo cartone Adult Swim) sono ritornati a collaborare con Sony per dare vita ad uno degli spot più divertenti di sempre. Esattamente come la scorsa volta (quando i due protagonisti erano alle prese con Death Stranding) lo spot tende di prendere in giro certi aspetti del prodotto sponsorizzato. Ovviamente il breve filmato cerca di rimanere dentro la parentesi del buonsenso, evitando gag forzate o comunque “over the top” tipiche della serie di Justin Roiland.

Sicuramente questa mossa di marketing è stata piuttosto furba vista la grossissima fama di Rick e Morty. Avere due testimonial simili è da ritenere una mossa da non sottovalutare alla compagnia nipponica. Non sappiamo se in futuro questi due pazzi protagonisti torneranno a “farsi pagare” da Sony per sponsorizzare diversi prodotti. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questo particolare spot come sempre, attraverso la sezione dei commenti!