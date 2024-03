PS5 si trasforma grazie al nuovo aggiornamento software

Un recente video online ha mostrato la nuova interfaccia grafica che verrà introdotta in un futuro aggiornamento di PS5, al momento ancora in versione beta. Secondo le informazioni divulgate dallo YouTuber Mystic, questa nuova interfaccia potrebbe portare dei cambiamenti significativi alla sezione "Esplora" della dashboard della console.

Nel video condiviso da Mystic, vengono evidenziate le evoluzioni della sezione Esplora nel corso del tempo, fino alla versione più recente presentata nella beta. In passato, questa sezione era principalmente utilizzata per mostrare contenuti dei giochi "seguiti" tramite il PS Store, funzionando essenzialmente come una schermata pubblicitaria per i giochi.

Tuttavia, con l'aggiornamento più recente, sembra che gli utenti possano ora personalizzare questa area in modo più completo. Sono stati introdotti preset che consentono di inserire widget come anteprime dei trofei, la carica del controller, lo spazio disponibile, le catture e la lista dei desideri.

Non è chiaro se sarà possibile riordinare questi widget, ma potrebbe essere una funzionalità prevista per un aggiornamento futuro, in base ai feedback ricevuti dagli utenti.

Inoltre, sembra che gli utenti potranno cambiare lo sfondo della sezione Esplora, scegliendo tra opzioni predefinite di Sony o immagini catturate direttamente dalla console.

Tuttavia, non sembra che sarà possibile, almeno inizialmente, importare immagini tramite USB per utilizzarle in questa sezione.

È importante sottolineare che si tratta ancora di una beta, quindi è possibile che alcuni elementi subiscano modifiche prima del rilascio ufficiale. Inoltre, al momento sembra che questi cambiamenti siano specifici per gli utenti negli Stati Uniti, ma questo potrebbe essere un fattore collegato alla versione beta del sistema operativo mostrato nel video.

In conclusione, l'anteprima della nuova interfaccia grafica per il software di PS5 presenta una serie di aggiornamenti interessanti che potrebbero migliorare l'esperienza utente per gli utenti della console.

Resta da vedere quando queste modifiche arriveranno ufficialmente e quali altri miglioramenti potrebbero essere introdotti con il lancio ufficiale dell'aggiornamento.