PS5, tutti i trailer dei giochi svelati all’evento ufficiale

Dopo lunga attesa e alcuni ritardi, oggi – 11 giugno 2020 – è finalmente andato in onda l’evento The Future of Gaming che ci ha permesso di scoprire i primi dettagli sui giochi in arrivo sulla nuova generazione di console targata Sony Interactive Entertainment. Parliamo ovviamente di PS5, attesa per la fine del 2020. Nelle ultime ventiquattro ore sono emerse in rete diverse indiscrezioni sul prezzo e sui giochi in uscita: fortunatamente lo show di questa sera ha saputo darci qualche certezza. Ecco tutti i trailer dei giochi svelati all’evento ufficiale PlayStation 5.

GTA 5

L’evento si apre subito con il botto mettendo in mostra una delle saghe più amate dai giocatori di tutto il mondo Grand Theft Auto. GTA 5 arriverà su PS5 in versione potenziata e ampliata. Il gioco sarà disponibile sulla console di Sony nel 2021. Le novità non sono però finite. I giocatori di PS5 avranno anche accesso a GTA Online gratis (ma è necessario essere abbonati a PS Plus).

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

A grande sorpresa, Insomniac apre la conferenza di titoli esclusivi PlayStation con un trailer dedicato Marvel’s Spider-Man Miles Morale. Ovviamente vestiremo i panni del nuovo Spider-Man, Miles Morale, che già abbiamo conosciuto nel primo capitolo. Il gioco arriverà su PS5 e in termini di gameplay sembra essere lo stesso gioco che già abbiamo amato, tra combattimenti e spostamenti per Manhattan. Miles garantirà anche nuovi poteri, come l’invisibilità. Ecco a voi il trailer.

Grand Turismo 7

Polyphony Digital scende in pista con un nuovo capitolo della sua saga di guida automobilistica. Gran Turismo 7 è stato mostrato con un primo trailer di altissima qualità visiva che potete vedere qui sotto. Il filmato ci permette di vedere l’interno dell’auto mentre il pilota sfreccia su un percorso. La qualità del sonoro, per quel poco che abbiamo potuto ascoltare, è anch’essa notevole. Si trattava di uno dei ritorni più attesi ma anche più “prevedibili” visto che il creatore della serie aveva già lasciato intuire l’arrivo dell’annuncio.

Ratchet e Clank Rift Apart

Uno dei duo PlayStation più amati da molteplici generazioni è pronto a tornare. Ratchet e Clack si sono mostrati in un video ricolmo di azione ad alto ritmo e grandi esplosioni. Possiamo vedere i due eroi che viaggiano tra diverse dimensioni. Si tratta di un gioco creato completamente per PS5 e sfrutterà tutte le caratteristiche della nuova console: l’SSD permetterà di viaggiare tra diverse ambientazioni all’istanze tramite una serie di portali, includerà il ray tracing e l’arsenale avrà un feeling tutto diverso grazie al Dualsense e al feedback aptico. Il trailer è abbastanza lungo e ci permette di vedere in azione il gioco.

Project Athia | Square Enix

Luminous Production ci propone un nuovo gioco dal taglio fantasy che ci mette nei panni di una ragazza dotata di grandi poteri. La vediamo saltare in grandi ambienti, molto verticali, che chiaramente sfruttano la potenza superiore della nuova console Sony. La ragazza usa anche delle radici per intrappolare dei nemici e, infine, si vede una sorta di drago. Purtroppo per ora non sappiamo altro: l’uscita è probabilmente lontana. I gioco è esclusiva temporale console per PS5.

Stray

Annapurna ci mostra un piccolo spezzone di un gioco ambientato in un mondo robotico. Da quanto possiamo capire, interpreteremo un gatto randagio. Lo stile sembra molto poetico, anche se per ora non ci sono dettagli aggiuntivi.

Returnal

Un nuovo gioco sci-fi da Housemark, noti creatori di Resogun e Alienation. Abbiamo il controllo di una donna, una sorta di astronauta che naufraga su un pianeta alieno che cambia ad ogni morte della protagonista. Si tratta di uno sparatutto in terza persona con elementi da bullet hell, marchio di fabbrica della software house.

Sackboy A Big Adventure

Sumo Digital torna in azione con una nuova avventura di Sackboy, il protagonista di Little Big Planet. Non si tratta però di un nuovo gioco creativo ma di un vero e proprio platform 3D che sfrutta lo stile della saga ideata da Media Molecule. Dal trailer possiamo capire che si tratterà di un gioco pensato anche per la cooperativa, con probabilmente possibilità di personalizzazione del personaggio.

Destruction AllStars

Ecco un nuovo strano gioco che mescola distruzione, automobili e combattimenti corpo a corpo. In una grande arena guidiamo una serie di mezzi armati con lo scopo di eliminare tutti gli avversari. La distruzione del mezzo, però, non è la fine del match in quanto potremo continuare a muoverci a piedi e anche combattere con gli altri “appiedati”, sempre che non veniamo investiti!

Kena Bridge of Spirits

Ember Lab ci mostra un indie dallo stile molto interessante. Un’avventura fantasy che punterà molto sulla trama e sull’ambientazione. Nei panni di una ragazzina dovremo esplorare una foresta ricolma di creature magiche. Il gioco ricorda molto un film Pixar e tecnicamente sembra molto interessante. Si tratta di un gioco d’azione in terza persona, con sistema di combattimento molto classico tra schivate e attacchi dalla distanza e in mischia. È esclusiva temporale console.

Goodbye Volcano High

Durante il ricchissimo evento di stasera c’è stato spazio anche per Goodbye Volcano High, un’avventura narrativa dal forte impatto emotivo dotata di uno stile decisamente unico. L’indie di Ko_op, atteso su PS4 e PS5 in un non meglio precisato 2021, sembra voler colpire dritto al cuore, raccontando una storia d’amore piena di sentimenti e che va ad affrontare le problematiche tipiche dell’adolescenza con personaggi dal design sauro.

Abe Oddworld Soulstorme

Abe Oddworld Soulstorme torna a mostrarsi dopo un po’ di tempo in silenzio. Possiamo vedere lunghe sequenza cinematiche ma anche varie fasi di gameplay che mettono in mostra una versione potenziata, dinamica e caotica del classico platform 2D che abbiamo amato da sempre.

Ghostwire Tokyo

Mikami mostra finalmente il suo atteso Ghostwire Tokyo, un nuovo gioco horror in prima persona. Si tratta di un gioco d’azione nel quale dobbiamo combattere contro apparizioni paranormali con lo scopo di salvare Tokyo, la città dove è ambientato il gioco. La data di uscita è il 2021.

Jett The Far Shore

Un viaggio spaziale che durerà secoli e ci porterà in pianeti lontani e sconosciuti. Jett The Far Shore sarà disponibile a fine 2020.

Godfall

Godfall torna a mostrarsi. Il looter slasher si mostra con un trailer carico d’azione. Possiamo vedere vari spezzoni di gameplay che mettono in mostra le armi e gli effetti visivi del gioco. Gearbox ha sicuramente puntato sulla spettacolarità e si prospetta un gioco estremamente interessante. Sarà disponibile a fine 2020.

Solar Ash

Dai creatori di Drifter arriva un nuovo gioco indipendente. Gli sviluppatori hanno chiaramente fatto un passo in avanti a livello tecnico, abbandonando il 2D per un mondo 3D. La grafica pastello dai colori pieni riesce a creare ambienti estremamente evocativi. Sarà disponibile nel 2021.

Hitman 3

Io Interactive ci mostra un nuovo capitolo di Hitman. Il filmato di presentazione non ci dice molto sul gioco, mostrando solo sequenze di CGI. Successivamente, però, il team di sviluppo ci ha mostrato qualche sequenza di gioco che ci permette di vedere qualche sprazzo di Dubai. Sarà disponibile a partire da Gennaio 2021.

Astro Playroom

Astrobot torna in azione con un nuovo gioco che, probabilmente, servirà per provare tutte le peculiarità del Dualsense. Purtroppo il filmato è molto breve ma mette in mostra comunque varie sequenze di gioco da avventura in terza persona.

Little Devil Inside

Un gioco indipendente arrivato su Kickstarter anni fa e ora pronto ad approdare anche su PS5. Saremo un avventuriero che esplora tantissimi ambienti diversi combattimento e sopravvivendo da attacchi di mostruosità varie. Al primo impatto sembra essere un gioco molto vario e ampio. Speriamo di vederne altro ben preso.

NBA 2K21

2K ci mostra un primo dettaglio di NBA 2K21, il suo prossimo gioco dedicato alla pallacanestro. I pochi secondi, renderizzati in tempo reale su PS5, mostrano un livello di dettaglio incredibile.

Bugsnax

Un nuovo gioco dal creatore di Octodad. Un gioco folle nel quale il cibo e gli animali sono una cosa sola. Il taglio del gioco sembra essere molto comico e folle, come da tradizione del creatore di Octodad.

Demon’s Souls Remake

Il primo vero souls-like ritorna con un nuovo remake con un nuovo stile grafico. La produzione è stata gestita da Bluepoint Games, già autori di molteplici remake in casa PlayStation. Non abbiamo avuto modo di vedere scene di gameplay, ma il filmato mette in campo vari elementi ben noti ai fan, tra boss e aree.

Deathloop

Arkane, autori di Prey e Dishonored, mostra ancora una volta Deathloop, un gioco già noto dallo scorso E3. Si tratta di un gioco d’azione in prima persona che ci farà combattere con armi da fuoco e vari poteri. Dovremo riuscire a fuggire da un ciclo infinito di morti. Ogni partita ci permetterà di capire cosa sta accadendo e cosa fare per liberarci da questa trappola (im)mortale.

Resident Evil 8 Village

Eccolo, Resident Evil 8 è ufficiale. Capcom non si ferma un attimo e dopo pochi mesi dall’uscita di Resident Evil 3 Remake è già pronta per raddoppiare con un nuovo capitolo. Possiamo vedere molteplici creature come lupi mannari e quella che sembra essere una sorta di strega. Possiamo vedere un villaggio, da cui il nome, e anche un grande castello. Il feeling del trailer fa pensare a Resident Evil 4 e ci permette di vedere Chris e riconferma che il protagonista (o almeno uno dei protagonisti) sarà Ethan. Sarà disponibile nel 2021.

Pragmata

Nel 2022 arriverà Pragmata, un nuovo gioco di Capcom. Si tratta di un misterioso gioco dal taglio sci-fi nel quale controlliamo un uomo in tuta spazziale che cerca di fuggire da quella che sembra essere una trappola tecnologica. Speriamo di ricevere nuovi dettagli al pià presto: per ora non c’è stato modo di vedere alcuna sequenza di gameplay.

Horizon 2 Forbidden West

In conclusione è stato filmante mostrato l’attessissimo Horizons 2 Forbidden West. Possiamo vedere Aloy, la protagonista del primo capitolo, che viaggia in giro per il mondo alla ricerca di un modo per fermare la corruzione che avanza e distrugge tutto ciò che incontra. Il filmato ci mostra già nuove sezioni subacquae, grande differenza rispetto al primo capitolo. Inoltre, dal video possiamo intuire che ci sarà più varietà in termini ambientale. Aspettiamoci anche un mondo di gioco più grande e nuove creature robotiche. Per ora non è stata indicata una data di uscita.

PS5: Svelati i due modelli della console

Non c’è però stato spazio solo per i giochi, ma anche per PS5. La console è finalmente stata mostrata e sarà disponibile in ben due modelli. Potete trovare tutti i dettagli nell’articolo dedicato.

PS5 | Tutti i trailer dei giochi

Questi erano tutti i dettagli e i trailer dei giochi PS5 annunciati oggi, 11 giugno 2020, all’evento The Future of Gaming di Sony Interactive Entertainment. La nuova generazione è sempre più vicina e quanto mostrato è a dir poco interessante. Diteci, tra tutti i molteplici annunci fatti questa sera, qual è quello che più vi ha colpito, fatto sognare e che vi darà un motivo per acquistare PlayStation 5?