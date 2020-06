PS5: svelata la console, ecco i due modelli

Si è concluso poco fa il tanto atteso evento di Sony dedicato ai titoli in uscita prossimamente su PS5. Nonostante l’azienda giapponese avesse ribadito che tale evento si incentrava unicamente sui giochi della console next gen non è stato totalmente vero, infatti a fine conferenza finalmente abbiamo potuto ammirare il design della console vera e propria, decretando finalmente l’inizio ufficiale dell’era next gen. I due modelli presentati risultano essere diversi dal classico design proposto precedentemente dall’azienda nipponica, partendo in primis dal colore che abbandona la vecchia monocromia.

I due modelli come abbiamo detto sono molto simili tra di loro tranne che il primo risulta non possedere il lettore ottico rendendo la seconda più snella e forse più interessante rispetto alla prima. Qui di seguito potete vedere il trailer decisamente particolare presentato alla fine dell’evento nella quale si vede una sezione strana in cui “nasce” (nel vero senso della parola) la console next gen.

Nel video postato qui sopra abbiamo potuto vedere i due modelli proposti, inoltre Sony ha deciso di inserire nel video di presentazione tutti gli accessori annessi. Possiamo trovare quindi una HD Camera, delle cuffie wireless ed un remote control, accessori che sicuramente saranno graditi da tutti gli appassionati che compreranno PS5. Purtroppo l’azienda nipponica non ha dichiarato quanto costano i due modelli, nonostante la notizia di Amazon UK sia stata smentita, ovviamente non è da escludere che il prezzo delle due console possa essere relativamente alto.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piace il design di PS5? Quale preferite tra le due proposte? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità future riguardanti PS5 ed i suoi titoli in uscita prossimamente.