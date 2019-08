PS5 e Xbox Scarlett: Crytek è ammaliata dalle nuove console

La celebre software house Crytek, conosciuta soprattutto per la bontà grafica delle proprie produzioni, è particolarmente entusiasta di PS5 e Xbox Scarlett.

Con l’avvicinarsi a grandi passi della nuova generazione di console, con PS5 e Xbox Scarlett che sono oramai dietro l’angolo, sempre più software house hanno cominciato a ricevere dei dev kit non definitivi, con cui fare conoscenza con la cosiddetta next-gen e, soprattutto, sempre più nuove informazioni hanno cominciato ad emergere.

A intervenire sull’argomento è stata questa volta Crytek, software house celebre soprattutto per la bontà grafica delle proprie produzioni, attualmente impegnata nel lancio di Hunt: Showdown, atteso per il prossimo 27 agosto su PC, Xbox One e PlayStation 4.

La software house, interrogata soprattutto sulle caratteristiche tecniche fino ad oggi conosciute della next-gen, si è rivelata decisamente entusiasta ed ha infatti dichiarato: “Se la qualità visiva continuerà molto probabilmente a crescere come ci aspettiamo nella prossima generazione di console, il vero game changer sarà però molto probabilmente il nuovo veloce sistema di memorizzazione dati.

Oltre all’ovvio vantaggio di ridurre drasticamente i tempi di caricamento, infatti, l‘SSD aprirà ai giocatori un grande ventaglio di nuove possibilità che riguardano lo streaming. Questo è un aspetto su cui i motori grafici odierni devono necessariamente evolvere in modo drastico, ma il tutto è incredibilmente eccitante.”

A quanto pare secondo Crytek sarà quindi l’SSD la vera e propria innovazione che PS5 e Xbox Scarlett porteranno nel mondo nelle console, ancor più delle già annunciate migliorie a livello grafico e tecnico.

Che ne pensate di questa notizia, condividete anche voi l’entusiasmo di Crytek sulla nuova generazione di console? Ora come ora, con l’asimmetria informativa attuale, vi gettereste su PlayStation 5 o Xbox Scarlett? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti di questa notizia!