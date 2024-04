PS5 Pro esiste davvero, ecco le specifiche tecniche. Uscirà in estate

Dopo svariate indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, tra cui una possibile data di uscita programmata per quest'estate, Sony ha praticamente "confermato" l'esistenza della tanto attesa PlayStation 5 Pro. Una delle prime fonti a parlare delle specifiche tecniche di PS5 Pro è stato il canale YouTube Moore's Law is Dead, ma Sony nelle scorse ore ha presentato un reclamo per copyright contro il video, che è stato prontamente rimosso da YouTube.

Nel video in questione, Moore's Law is Dead ha parlato dettagliatamente delle specifiche e delle caratteristiche della presunta PlayStation 5 Pro, fornendo una panoramica tecnica dettagliata. Tuttavia, la mossa di Sony nel richiedere la rimozione del video ha sollevato interrogativi sulla validità delle informazioni divulgate da MLID: se le affermazioni nel video fossero prive di fondamento, ci si potrebbe chiedere perché Sony avrebbe reagito così prontamente, e la rimozione del video potrebbe essere interpretata anche come un'indiretta conferma dell'autenticità delle informazioni trapelate.

Fortunatamente, nonostante la cancellazione del video, alcuni dettagli importanti sono emersi da fonti secondarie e da alcuni screenshot salvati prima della sua rimozione.

Pare che PS5 Pro, o "Trinity" come è stata denominata internamente, presenterà miglioramenti significativi rispetto alla PS5 standard. Dotata di un SoC semi-custom aggiornato di AMD e prodotto da TSMC, PS5 Pro offrirà una GPU potenziata capace di aumentare le prestazioni fino al 45% rispetto al modello precedente.

Inoltre, la console includerà un motore RDNA 4 RT di nuova generazione per migliorare notevolmente le prestazioni del ray-tracing. Una delle caratteristiche più interessanti sarà la tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), progettata per consentire l'upscaling dei giochi "PS5 Pro Enhanced" a 4K e 60FPS costanti.