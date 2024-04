PS5 Slim a soli 420€ su eBay! DA ACQUISTARE SUBITO!

Sony PS5 Slim con lettore di dischi è in promozione su eBay al costo di soli 419,99€, offrendo un risparmio significativo rispetto al prezzo standard di 509,90€. Questa occasione vi consente di ottenere uno sconto del 18% sulla console, accompagnata da una garanzia di 24 mesi. Parliamo di un'opportunità da cogliere al volo per entrare nel mondo di PlayStation con uno dei modelli più recenti, godendovi le sue prestazioni avanzate e una vasta libreria di giochi.

PlayStation 5 Slim, chi dovrebbe acquistarla?

PS5 Slim è la scelta perfetta per chiunque abbia sempre desiderato acquistare l'ultima console nata in casa Sony ma, fino ad oggi, non è ancora riuscito a mettere le mani sulla versione con disco ad un prezzo accettabile. Con il suo lettore Blu Ray e 1 TB di memoria interna, questa versione di PS5, riveduta solo nel design e nell'ottimizzazione della componentistica interna, è identica in tutto e per tutto alla versione "classica", ben più ingombrante e, ormai, del tutto dismessa dalla casa madre.

Parliamo, quindi, della versione con lettore dischi, consigliata a chiunque non veda l'ora di mettere le mani sulle ultimissime esclusive della casa, come l'avvincente Rise of the Ronin, o il premiatissimo e imperdibile Final Fantasy VII Rebirth (per altro proprio di recente in sconto su Amazon!).

Proposta a soli 419,99€ anziché 509,90€, PS5 Slim è, insomma, un'opportunità da non perdere per tutti gli appassionati di gaming, e visto che era da un po' che non la si vedeva ad un prezzo così conveniente, il nostro suggerimento è quello di dare subito un'occhiata all'ottima offerta eBay, così che possiate portarvela a casa a prezzo scontato prima che essa vada esaurita!

