PS5 e Xbox Scarlett: Ubisoft conferma cinque giochi next-gen

PS5 e Xbox Scarlett accoglieranno nel primo periodo vari giochi Ubisoft: Watch Dogs Legion, Rainbow Six e anche progetti segreti.

Durante una riunione finanziaria dedicata agli investitori e analisti, il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha parlato dei piani per la prossima generazione di console, e in particolar modo dei primi mesi di PS5 e Xbox Scarlett. Guillemot ha affermato, in linea generale, che le nuove console daranno nuova energia ai videogiocatori.

Vediamo le sue parole, in traduzione: “Riteniamo che l’arrivo di nuove console potenzierà enormemente il mercato. Sony e Microsoft tendono a piazzare un buon numero di unità ad inizio generazione. Ci sarà molta pubblicità e molte nuove macchine da gioco in circolazione, il che potenzierà il mercato.”

“Ciò che è importante è che quando arrivi presto su una nuova generazione di console puoi continuare a vedere i tuoi giochi per un lungo periodo di tempo. Siamo felici di essere vicini al lancio di queste nuove console perché ne beneficeranno tutti i giochi che lanceremo. Ovviamente non significa che non siamo felici dei giochi che arriveranno nel 2022, i quali avranno accesso a una base istallata più ampia, ma l’arrivo delle nuove console ci aiuterà enormemente.”

Guillemot ha aggiunto che le due generazioni coesisteranno per un po’ di tempo e questo aiuterà molto. Dopo di che, gli è stato chiesto di fare maggiore chiarezza sui cinque giochi principali in arrivo durante il prossimo anno fiscale (ovvero tra l’aprile 2020 e il marzo 2021). Ovviamente il riferimento è a Watch Dogs Legion, Gods and Mosters e Rainbow Six Quarantine, recentemente rimandati, ai quali si aggiungono due titoli AAA non ancora annunciati (uno è Assassin’s Creed?).

Guillemot ha spiegato che i cinque giochi succitati saranno rilasciati sia sull’attuale generazione che su PS5 e Xbox Scarlett. Sulla next-gen, questi sfrutteranno “le nuove feature” introdotte e “saranno estremamente interessanti per i giocatori”. Inoltre, il CFO Frederick Duguet ha affermato che Ubisoft si aspetta di rilasciare dai tra ai quattro giochi AAA per anno a partire dall’anno fiscale 2022 (ovvero dall’aprile 2021 in poi). Voi cosa ne pensate?