PS5 vs Xbox Series X: la console Sony venderà di più secondo gli analisti

A fine anno PS5 e Xbox Series X arriveranno sul mercato. Questa generazione ha visto Sony dominare nettamente sulla diretta concorrente, con un totale di circa 100 milioni di PlayStation 4 vendute. La next-gen subirà lo stesso destino? I fattori da tenere in considerazione sono ovviamente molteplici e per ora si tratta solo di speculazioni, ma perlomeno possiamo fare affidamento sulle predizioni degli analisti.

Piers Harding-Rolls di IHS Markit Technology ha recentemente affermato che, almeno al lancio, PS5 venderà di più di Xbox Series X. Vediamo però le sue parole, in traduzione: “Mi aspetto che PS5 venda di più di Xbox Series X nel 2020, ma entrambe le piattaforme venderanno più console al lancio di quanto fatto dal PS4 e Xbox One nel 2013. Bisogna tenere in considerazione l’impatto della retrocompatibilità su elementi come la fedeltà al brand e la transizione del pubblico già esistente. Penso che vedremo meno persone cambiare brand in questo caso. Mi aspetto anche che i prezzi di PS5 e Xbox Series X saranno molto simili e penso che probabilmente non saranno più alti del prezzo di lancio di PS4, ovvero 399 dollari.”

L’analista ha poi proseguito affermando: “Un prezzo più alto potrebbe spingere Microsoft a seguire la strategia di un doppio prodotto con il rilascio di una console meno potente e meno costosa per la next-gen, durante la finestra di lancio. Non mi aspetto invece che Sony segua questa strategia al D1, quindi questo approccio darebbe a Xbox più spazio di manovra, anche se questo renderebbe la gestione del mercato e l’educazione del consumatore più complessa. Personalmente, attenderei a presentare una console meno costosa.”

In poche parole, Harding-Rolls ritiene che le due console saranno vendute a un prezzo molto simile, non troppo alto e che i risultati saranno validi da entrambi i lati, per quanto PS5 sia destinata a essere nuovamente la console dominante, almeno nel primo periodo.