Manca poco più di un mese esatto dal lancio del nuovo PlayStation VR 2, e siamo ormai quasi al completo di informazioni sul visore di nuova generazione Sony. C’è però un dettaglio molto importante che, fino a qualche ora fa, non era ancora del tutto chiaro agli appassionati. Parliamo della lune up completa di lancio di PSVR 2, la quale si è andata a rimpolpare mese dopo mese, e oggi sono ben 13 i nuovi titoli presentati in uscita il prossimo 22 febbraio insieme al visore per PS5.

Di esperienze interessanti da provare al lancio di PSVR 2 ce ne sono già parecchie, ma con il nuovo post pubblicato direttamente sul PlayStation Blog qualche ora fa, possiamo scoprire altre tredici giochi che saranno nella line up di lancio del visore next-gen di Sony. Tra questi titoli aggiunti alla line up di recente, purtroppo non ci sono esperienze nuove mai viste prima, ma una manciata di giochi già noti a chi bazzica l’ecosistema VR da qualche annetto.

I titoli presentati sono vari e permetteranno sicuramente a chiunque di trovare l’esperienza giusta con cui iniziare a familiarizzare col nuovo PSVR 2. Vanno citati i già apprezzatissimi Rez Infinite, Tetris Effect Connected, Thumper, senza dimenticare alcune esperienze folli e divertentissime come What the Bat?. Ma c’è anche spazio per esperienze che si prefiggono il compito di dare ai giocatori sensazioni molto forti, come per esempio Kayak VR Mirage.

Vediamo nel dettaglio quali sono tutti i 13 nuovi giochi che saranno presenti insieme alla line up di lancio di PSVR 2:

Before Your Eyes

Kayak VR: Mirage

Pavlov VR

Puzzling Places

Song in the Smoke: Rekindled

Synth Riders: Remastered Edition

Thumper

NFL Pro Era

What the Bat?

Rez Infinite

Tetris Effect

Creed: Rise to Glory: Championship Edition

The Last Clockwinder

Questa invece la line up di lancio completa:

After the Fall

Altair Breaker

Before Your Eyes

Cities VR

Cosmonious High

Creed Rise to Glory: Undisputed Edition

The Dark Pictures: Switchback

Demeo

Dyschronia: Chronos Alternate

Fantavision 202X

Gran Turismo 7 (aggiornamento gratuito per la versione PS5 di GT7)

Horizon Call of the Mountain

Job Simulator

Jurassic World Aftermath

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat!

The Last Clockwinder

The Light Brigade

Moss 1 e 2 Remaster

NFL Pro Era (aggiornamento gratuito su PS VR2)

No Man’s Sky

Pavlov VR

Pistol Whip

Puzzling Places (aggiornamento gratuito)

Resident Evil Village (aggiornamento gratuito per la versione PS5 di RE Village)

Rez Infinite

Song in the Smoke

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge

Synth Riders (aggiornamento gratuito)

The Tale of Onogoro

Tentacular

Tetris Effect: Connected

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution

Vacation Simulator

What the Bat?

Zenith: The Last City (aggiornamento gratuito)

