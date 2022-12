I primi mesi del 2023 sono già parecchio densi di grandi e attesissime uscite videoludiche. Oltre a titoli del calibro di Forspoken, Hogwarts Legacy e il remake del primo iconico Dead Space, ci sarà spazio anche per indossare il nuovo PSVR 2 ed entrare in contatto diretto con tanti nuovi mondi in realtà virtuale. Oggi scopriamo che proprio uno di questi titoli disponibili al lancio del visore per PS5 non vi farà chiudere occhio, letteralmente.

Il titolo in questione è The Dark Pictures Anthology Switchback VR, la nuova iterazione della saga antologia a tema horror di Supermassive Games. Riprendendo già gli stilemi da rail-shooter proposti in Until Dawn Rush of Blood, titolo per il primo PlayStation VR, il team britannico ha voluto riproporre un’esperienza simile anche su PSVR 2, andando però ad aggiungere a quelle già solide basi una serie di migliorie e funzionalità next-gen possibili solamente grazie al nuovo visore per PlayStation 5.

Ora, a solamente pochi mesi dal lancio del visore e del titolo, grazie a un nuovo articolo pubblicato sulla rivista EDGE, scopriamo una funzionalità presente in Switchback VR che non vi farà chiudere occhio. Grazie alla presenza di una nuova funzione di eye-tracking presente su PSVR 2, in questo gioco dell’orrore ci saranno sezioni in cui alcuni tipi di nemici si avvicineranno a voi ogni qual volta sbatterete le palpebre.

Un’esperienza che sarà tutta da provare e che, se ben implementata, sarà in grado di elevare il genere horror a un nuovo livello di terrore. Vi ricordiamo che il nuovo PSVR 2 uscirà il prossimo 22 febbraio 2023 e The Dark Pictures Anthology Switchback VR sarà una delle esperienze videoludiche che accompagnerà il lancio del tanto atteso nuovo visore di realtà virtuale per PlayStation 5.

