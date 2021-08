Quake ad un passo dal ritorno! Primi dettagli emersi in rete

Nelle settimane scorse si è ventilata la possibilità di riabbracciare molto presto la tanto amata saga di Quake. Oltre all’esperimento multiplayer Champions di qualche anno fa, non troppo apprezzato dagli appassionati, sembra che ora, con la Quakecon 2021 alle porte, potremo assistere al grande ritorno dell’iconico brand sparatutto. Mentre aspettiamo conferme ufficiali, il sito ufficiale di classificazione di videogiochi ESRB ci da un forte indizio sul grande ritorno di questo storico franchise richiestissimo dai propri fan.

Dopo una menzione chiarissima a Quake nel programma dei vari panel dell’imminente Quakencon 2021, sembrerebbe proprio che un nuovo gioco della serie FPS sia stato classificato nel sito ESRB, ma non solo. All’interno del sito, oltre alla classificazione del prodotto, possiamo leggere una corposa sinossi di quello che sarebbe questo nuovo progetto per il ritorno di quella saga che insieme a DOOM ha plasmato un intero genere.

Nel nuovo Quake “controlliamo un soldato che viaggia nel tempo al fine di fermare una forza malvagia che vuole distruggere l’intera umanità. I giocatori dovranno esplorare ambientazioni labirintiche in stile medievale e utilizzare varie armi come: fucili, sparachiodi e lanciagranate per eliminare le diverse tipologie di nemici come, per esempio: zombie, demoni, scorpioni o umani in combattimenti in run & gun in prima persona”

Quake has been rated by the ESRB for PC, PS4/5, XBO, XSX/S and Switchhttps://t.co/3tK8Jqq6Lj pic.twitter.com/8sDnLkerB5 — Nibel (@Nibellion) August 19, 2021

Manca ancora l’annuncio ufficiale al momento, ma se le voci sono vere, aspettiamoci una bella sorpresa già questa sera durante la Quakecon 2021. Per quanto ne sappiamo oggi grazie al’ESBR, questo fantomatico nuovo gioco di Quake sarebbe destinato sulle piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.