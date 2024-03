Quake II con ray tracing gira su una CPU... A 1 FPS

Mentre, in seguito all'annuncio delle prestazioni di Dragon's Dogma 2, molti videogiocatori si stanno lamentando dei 30FPS, c'è chi non se ne preoccupa proprio, anzi. La celebre piattaforma open-source MESA su Linux ha recentemente implementato il ray tracing basato su CPU nel suo driver Vulkan, aprendo così nuove prospettive di prestazioni per il sistema operativo.

Di solito non sentiamo parlare molto del ray tracing basato su CPU, soprattutto perché tendenzialmente è più limitato rispetto a quello eseguito sulle GPU. Tuttavia, alcuni processori, soprattutto quelli di fascia alta, possono svolgere compiti di ray tracing a bassa intensità in modo adeguato. Sembra promettente, no?

Il problema è che in un esperimento fatto su Quake RTX la CPU ha prodotto solo 1 FPS con un carico del 34%. Sì, avete capito bene, non 10FPS - che già non sarebbe stato un granché -, bensì 1. Insomma, sembra che le prestazioni non siano così fluide come ci si aspetterebbe da una moderna GPU.

L'abilitazione del ray tracing basato su CPU è stata realizzata portando parte del codice dal supporto al ray tracing Vulkan RADV, originariamente sviluppato per le vecchie GPU Radeon. Recentemente, il team di MESA ha rilasciato nuove patch per i driver Vulkan open-source di Mesa RADV, ma evidentemente c'è ancora molto lavoro da fare.