Un modder molto conosciuto della scena di Quake ha realizzato un ambizioso cross-over. Come avrete avuto modo di intuire dal titolo della notizia, infatti, il gioco di casa id Software è ora diventato un vero e proprio first person shooter in salsa LEGO, con tanto di personaggi ricreati sullo stile dei famosi mattoncini danesi.

A realizzare la mod ci ha pensato Kebby_Quake, uno dei modder più attivi della scena, tanto che già in passato si era lanciato in imprese molto audaci, come ad esempio rimpiazzare tutte quante le armi in torte di compleanno per i venticinque anni del gioco. Probabilmente a corto di idee, questa volta il modder ha deciso di realizzare una versione del gioco con personaggi e armi ispirate proprio ai LEGO. Non solo: anche gli ambienti sono stati modificati e ora sono dei mattoncini.

Per ovvi motivi legali, il modder non può usare la parola LEGO e quindi ha deciso di chiamare il tutto Block Quake. Il gioco esiste, è in versione 1.0 e salvo clamorosi contatti legali con i detentori dei diritti dei mattoncini è disponibile per il download su Itch.io. Il tutto è ovviamente corredato con una guida per la corretta installazione, ma siamo abbastanza certi che dopo averlo provato probabilmente non tornerete più indietro. Purtroppo niente anteprima di gameplay, ma solamente un breve teaser è disponibile per la visione e lo trovate, ovviamente, poco più in basso.

Quake è sicuramente uno dei giochi più storici disponibili sul mercato. La versione Enhanced ha ricevuto di recente un update che ha incluso alcune opzioni di accessibilità. Se siete fan del gioco e volete saperne di più vi invitiamo ovviamente a visitare questo indirizzo. Ora però vogliamo sapere cosa ne pensate voi di tutto ciò: scaricherete o no la mod? Fatecelo sapere lasciando un commento a questa notizia!