Quantum Error sarà in Unreal Engine 5

Una notizia a lungo preannunciata da Idle Sloth conferma finalmente che Quantum Error sarà ora completamente in Unreal Engine 5. Lo fa sapere la software house in un breve ma chiaro tweet sul suo profilo ufficiale, in cui fa sapere che lo sviluppo del gioco è passato dall’Unreal Engine 4 alla versione più recente del motore. Si tratta di una notizia molto positiva per tutti gli utenti che erano incuriositi dal promettente titolo, dato che ora potranno mettere le mani su un gioco dalla qualità tecnica e resa grafica molto superiori.

Di fatti, Idle Sloth ha anche condiviso un breve teaser di Quantum Error che gira in tempo reale completamente su Unreal Engine 5 e ne mostra le capacità. Possiamo quindi dedurre che i lavori sul titolo procedono molto bene, sebbene non abbiamo notizie sul gioco da quando lo sviluppatore ha fatto sapere che sarebbe arrivato anche su Xbox Series X e Series S, oltre che su PlayStation 5.

Al momento, in effetti, sono davvero poche le informazioni sicure su Quantum Error, sebbene è certo che l’opera di Idle Sloth abbia già incuriosito una grande fascia di giocatori. Sappiamo però che la storia di Quantum Error è incentrata attorno al personaggio del Capitano Jacob Thomas, che fa parte della Garboa Fire Dept di San Francisco. L’uomo sarà mandato sulla struttura spaziale chiamata Monad Quantum Research, attaccata da un’entità che la sta lentamente distruggendo, per comprendere la realtà di ciò che sta accadendo e salvare tutti i superstiti presenti.

Quantum Error | Unreal Engine 5 | Teaser Development on Quantum Error is officially moving over to Unreal Engine 5. All footage was captured in real-time running in Unreal Engine 5 Coming to Xbox Series X|S, PS5 and PS4 – TBA pic.twitter.com/WlfkTNItI4 — Idle Sloth (@IdleSloth84) September 11, 2021

Il titolo getta quindi delle premesse molto simili a quelle di Dead Space, sebbene si differenzi in alcuni elementi come la visuale, qui in prima persona. In ogni caso, non vediamo l’ora di provare il titolo per scoprire quante sorprese ha in serbo per noi il team di Idle Sloth. Vi ricordiamo che per il momento non abbiamo una data di lancio per Quantum Error, ma sappiamo già che sarà rilasciato su PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Fateci sapere commentando in calce se lo state aspettando!