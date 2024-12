Questa mod trasforma la PSP in una carinissima PS2 Mini

Una nuova mod sta rivoluzionando il modo di riscoprire i classici della PSP (PlayStation Portable). Il progetto, denominato PS Placeable e ideato da Retro Mod Works, trasforma una PSP, anche con schermo rotto, in una vera e propria console da salotto, capace di connettersi al televisore e supportare controller Bluetooth. La notizia è esplosa dopo la pubblicazione di un video sul canale YouTube Macho Nacho Productions, che ha mostrato le potenzialità di questa ingegnosa modifica.

L’idea alla base di PS Placeable è tanto semplice quanto efficace: "casalinghizzare" (passateci il bruttissimo termine) la PSP, offrendo un’esperienza di gioco più simile a quella di una PS2 in miniatura. Questo significa poter godere dei titoli PSP sul grande schermo, utilizzando un controller Bluetooth per una maggiore comodità. Una novità che apre nuove prospettive per il retrogaming e per il recupero di console altrimenti destinate all’oblio.

Retro Mod Works offre diverse opzioni per ottenere PS Placeable. La soluzione “chiavi in mano”, ovvero una console già modificata e pronta all’uso, ha un costo di 274,99 dollari. Tuttavia, al momento, le richieste superano di gran lunga la capacità produttiva, come segnalato sul sito web dell’azienda, che sottolinea la natura “one man show” del progetto e l’inaspettato successo riscosso.

Per chi volesse risparmiare, Retro Mod Works propone anche la modifica di una PSP fornita dal cliente, al costo di 100 dollari in meno. Infine, per gli appassionati del fai-da-te, è disponibile l’opzione di preordinare i componenti necessari per effettuare la conversione in autonomia. Questa ultima opzione, tuttavia, non ha ancora una data di spedizione precisa.

Il progetto è compatibile con le revisioni PSP-2000 e PSP-3000, in quanto il modello originale non disponeva di uscita video. Questa limitazione tecnica esclude quindi la prima versione della console portatile Sony dalla possibilità di essere trasformata con la mod PS Placeable.

Dan, la mente dietro questo progetto, ha spiegato a Tito Perez, presentatore di Macho Nacho Productions, la sua motivazione principale: la “repulsione per l’idea di acquistare giochi digitali” di cui possiede già le copie fisiche. Da qui la necessità di trovare una soluzione che permettesse l’utilizzo di controller Bluetooth mantenendo intatta la funzionalità del lettore UMD (Universal Media Disc), il supporto ottico proprietario di Sony utilizzato per i giochi PSP. Inoltre, in alcune risposte su Reddit, Dan ha aggiunto che uno degli obiettivi del PS Placeable è quello di dare nuova vita alle PSP con schermi rotti, rendendo di fatto irrilevante la condizione del display originale.

Nonostante l’indubbio fascino e l’ingegnosità del progetto, l’acquisto di un kit di modding può risultare costoso e richiedere competenze tecniche non alla portata di tutti. Per chi desidera semplicemente giocare ai titoli PSP sul televisore senza la necessità del lettore UMD, esiste un’alternativa più accessibile: la PSP Go. Questa versione della console, priva del lettore ottico ma dotata di supporto per controller Bluetooth e uscita video, è ancora reperibile sul mercato dell’usato a prezzi generalmente inferiori rispetto all’acquisto di PS Placeable.

PS Placeable rappresenta un interessante esempio di come la passione per il retrogaming e l’ingegno possano dare nuova vita a dispositivi considerati obsoleti. Trasformando una PSP in una mini PS2, Retro Mod Works offre una nuova prospettiva per riscoprire un catalogo di giochi che hanno segnato un’epoca, offrendo un’esperienza di gioco più comoda e coinvolgente, adatta al salotto di casa.