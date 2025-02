Questi peluche di Pokémon a grandezza naturale sono la cosa più inquietante che vedrai oggi

Un fan ha scoperto un dettaglio inaspettato - e decisamente inquietante - nel peluche a grandezza naturale di Gardevoir, recentemente rilasciato dalla Pokémon Company. L'utente Twitter Tiango Yosaku ha, infatti, condiviso online foto del suo peluche, rivelando che il Pokémon ha un posteriore molto più pronunciato di quanto ci si aspettasse.

Il peluche di Gardevoir, alto 160 cm come un essere umano medio, è stato progettato per poter stare in piedi ma anche assumere diverse pose. Ed ecco che, per consentire al pupazzo di sedersi rimanendo dritto, gli è stato dato un grande "cuscino" posteriore. Questo dettaglio ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, tra divertimento e un po' di inquietudine per un peluche grande veramente quanto un essere umano e con un deretano così "imponente".

Pokémon Company è nota per i suoi peluche premium a grandezza naturale, come quelli di Ekans e Serperior rilasciati per l'Anno del Serpente. Tuttavia, quando si tratta di Pokémon con caratteristiche umanoidi, specialmente femminili, il risultato può essere più controverso come in questo caso. Ma non è tutto: Tiango Yosaku, l'utente che ha condiviso le foto, si è concentrato più sul vestire Gardevoir come una cameriera in un post successivo, piuttosto che sulle sue altre "caratteristiche" - inevitabile che cose del genere capitino con peluche a grandezza umana -.

Nonostante le reazioni miste, c'è chi ipotizza che questo peluche potrebbe avere un grande successo se venisse distribuito a livello mondiale. Attualmente, infatti, i costi di spedizione dal Giappone rappresentano un ostacolo significativo per molti potenziali acquirenti internazionali.

La particolare attenzione ai dettagli e la possibilità di posizionare il peluche in vari modi potrebbero renderlo un oggetto da collezione molto ricercato, soprattutto tra i fan più appassionati della serie Pokémon. Per quanto ci riguarda, invece, forse avere un Gardevoir alto 160 in casa è una dimostrazione d'amore verso i Pokémon fin troppo esagerata.