Come saprete, grazie a TikTok è possibile scoprire tantissimi prodotti interessanti, soprattutto per gli amanti della tecnologia. Definiti come “Amazon Finds“, questi possono essere utili o semplicemente belli da vedere. Ebbene, oggi vi parleremo di un prodotto che unisce entrambe le caratteristiche, ovvero uno stupendo pannello LED che rivoluzionerà completamente l’aspetto della vostra postazione.

Completamente personalizzabile in base alla vostra fantasia, questo pannello LED di marca Divoom sta spopolando su TikTok ed è disponibile su Amazon a 115,49€. Si tratta di un dispositivo veramente originale, reso ancor più interessante dall’integrazione dell’assistente vocale.

È facile intuire il perché questo pannello sia diventato virale: può visualizzare immagini, animazioni e testi sia statici che in movimento, il tutto con uno stile in pixel vivace e luminoso. Tramite l’applicazione potrete personalizzare completamente ciò che viene riprodotto, inserendo le foto che desiderate oppure prodigandovi nel creare dei disegni con i colori che preferite.

Oltre a essere bello da vedere, il display tornerà anche utile per merito dell’integrazione con Siri. Tramite l’assistente vocale sarà possibile, infatti, modificare le immagini riprodotte nel pannello, oltre che visualizzare l’ora, il meteo, il calendario e molto altro.

