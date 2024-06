Questo platformer 3D paga i giocatori che riescono a completarlo velocemente

Il panorama dei giochi difficili è in piena rinascita - soprattutto grazie ai souls like - e ha recentemente visto la nascita di una nuova categoria di titoli ancora più impegnativi come ALTF42, seguito del primo titolo, uscito dall'accesso anticipato e pronto a sfidare ancora di più gli appassionati, arrivando addirittura a pagarli.

Nel gioco vestono i panni del cavaliere Don Chisciotte in una missione per salvare il re trasformato in un pollo e, se la trama sembra banale, è il gameplay a essere a dir poco tosto: ALTF42 si presenta come un platform 3D in cui bisogna superare trappole e ostacoli di varia natura, e la sfida è rappresentata dall'impossibilità di salvare il gioco; un errore significa, dunque, ricominciare dall'inizio, anche se alcuni oggetti raccolti possono facilitare leggermente il percorso.

Il predecessore, ALTF4, aveva conquistato il pubblico diventando un fenomeno virale, e questo sequel promette miglioramenti sostanziali, frutto di oltre un anno di perfezionamento nella fase di accesso anticipato. Ora, con il lancio della versione completa, include l'ultimo livello e nuove funzionalità.

Per celebrare il lancio, l'editore Gravity ha organizzato una competizione di speedrun: dal 5 al 12 giugno, i giocatori sono invitati a completare ALTF42 nel minor tempo possibile. Le regole permettono l'uso di tutti gli oggetti disponibili ma vietano modifiche al gioco. Al termine della sfida, i dieci migliori si divideranno un montepremi di 5.000 dollari.

Chi è interessato a partecipare può trovare tutte le informazioni necessarie e le regole dettagliate nel post ufficiale dedicato all'evento. Ovviamente, con solo una settimana di tempo, rapidità ed efficienza saranno cruciali.