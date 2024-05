Un'altra grande esclusiva su PS5 si prepara ad arrivare su PC

PlayStation sembra sempre più orientata a espandere la disponibilità dei propri titoli su PC, con successi notevoli come nel caso di Helldivers 2 e Ghost of Tsushima Director's Cut. Stando alle ultime indiscrezioni, un'altra grande esclusiva potrebbe presto approdare su questa piattaforma: God of War Ragnarok.

La notizia è stata diffusa da billbil-kun, un leaker di lunga data nel settore videoludico, che in passato si è dimostrato affidabile. Il leaker aveva già accennato alla possibilità di questa transizione già a inizio maggio di quest'anno, ma ora ha fornito un aggiornamento più definito sul suo profilo Twitter: "Aggiornamento. Ora si sta avvicinando ancora di più. Il port di God of War Ragnarok per PC sarà annunciato molto presto."

Sebbene billbil-kun non abbia potuto fornire una data precisa di uscita, si dichiara ottimista sul poter rivelare ulteriori dettagli prima dell'annuncio ufficiale, invitando i suoi follower a rimanere sintonizzati per future notifiche.

C'è da considerare che il leaker è noto per la sua accuratezza, ma non è immune dall'errore. La probabilità che God of War Ragnarok arrivi su PC è alta, indipendentemente dalle indiscrezioni. La questione rimane principalmente sul timing di tale lancio.

È interessante notare come Ghost of Tsushima abbia stabilito un record di vendite tra i titoli single player di Sony su PC, superando persino God of War 2018. Sarà interessante vedere se Ragnarok riuscirà a sorpassare tali risultati, consolidando ulteriormente la strategia di Sony di porting dei propri titoli di successo su nuove piattaforme.