Le Offerte di Primavera ci stanno offrendo un mucchio di occasioni per acquistare tanti prodotti a prezzo scontatissimo e, in questo senso, è ovvio che ci sia spazio anche per il gaming, che sia su PC, console o, come in questo caso, su smartphone, grazie a questo ottimo sconto del 30% su di un accessorio davvero imperdibile!

Di che stiamo parlando? Di Razer Kishi, eccezionale periferica sviluppata da Razer, da collegare direttamente allo smartphone, ed in grado di “trasformare” il vostro cellulare in una piccola console da gioco, grazie ad una presa comoda ed ergonomica, e ad un numero di tasti più che sufficiente per qualsiasi tipologia di gioco, sparatutto compresi!

Originariamente venduto a 56,99€, Razer Kishi è oggi acquistabile a soli 39,99€, in quello che è uno dei prezzi più bassi mai proposti per questo specifico prodotto! Indubbiamente si tratta di un affare, per quella che è una periferica che tornerà particolarmente comoda a chi, ad esempio, ama dilettarsi in titoli dai controlli complessi, come ad esempio Genshin Impact o COD Mobile.

Videogame giocatissimi ma che, spesso, anche al netto dei display molto ampi dei dispositivi moderni, risentono fortemente dei limitati controlli a schermo. Con Razer Kishi, tuttavia, non avrete più problemi in tal senso, perché questo ottimo accessorio dispone non solo di una comoda pulsantiera a 4 tasti, ma soprattutto di un comodo stick analogico, che renderà il gioco su smartphone decisamente più comodo.

Va inoltre sottolineato che, a differenza di altre tipologie di controller collegabili tramite Bluetooth, Razer Kishi è stato sviluppato per garantire una bassissima latenza dei controlli, offrendo un gioco fluido, e una risposta immediata dei tasti, a prescindere dal gioco a schermo.

Parliamo, inoltre, di un dispositivo compatibile con la maggior parte degli smartphone (esclusivamente Android!), capace di garantire una presa comoda e sicura, senza il rischio di danneggiare o far cadere il vostro dispositivo, anche se esso è un po’ più voluminoso della media.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero utile e, per questo, vi suggeriamo di effettuare quanto prima il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto. Allo stesso modo, vi suggeriamo di tenere sempre sotto controllo anche la pagina che Amazon sta dedicando alle sue offerte di Primavera, così da restare aggiornatissimi su tutte, ma proprio tutte, le offerte di questi giorni.

