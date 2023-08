Se state cercando un’eccellente webcam per le vostre sessioni di streaming e, al contempo, non vi spiacerebbe risparmiare qualche soldo sul vostro acquisto, specie approfittando degli sconti della nuova “Amazon Gaming Week”, allora vi suggeriamo caldamente di non lasciarvi scappare questa offerta, che vi permetterà di acquistare una webcam davvero ottima per lo streaming su Twitch, ad appena 54,99€!

Di che prodotto stiamo parlando? Della splendida Razer Kiyo, una webcam davvero comoda per lo stream, ed inclusiva di una ring light integrata, e che grazie alle offerte di cui sopra è oggi acquistabile con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale di 75,99€!

Un affare davvero niente male, per una webcam che è stata progettata appositamente per lo streaming e che, pur al netto della sua compattezza e portatilità (ottima, dunque, anche per chi ad esempio lavora in movimento e necessita di una webcam) ha un’eccellente funzionalità ed un’ottima qualità di ripresa.

Collegabile a qualsiasi piattaforma tramite un tradizionale cavo USB, la Razer Kiyo, come detto, è dotata di un anello luminoso integrato e regolabile, la cui intensità della luce può essere controllata manualmente ruotando un meccanismo ad anello, offrendovi così un’illuminazione aggiuntiva (e frontale) che potrebbe tornarvi comoda durante le vostre dirette in streaming.

Dal punto di vista della qualità video, parliamo di una webcam con una risoluzione nativa di 1080p a 30 fps, e provvista anche di una modalità di messa a fuoco automatica rapida. Oltre a ciò, questa ottima webcam è compatibile con una vasta gamma di piattaforme e viene immediatamente riconosciuta da molte delle principali piattaforme di streaming, tra cui anche l’usatissimo StreamYard.

In sintesi, la Razer Kiyo è un’opzione eccezionale per chi cerca una webcam di buona ad un prezzo abbordabile e, per questo, vi suggeriremmo di acquistarla subito, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che questa webcam vada esaurita.

