Il Cyber Weekend Razer porta con sé sconti imperdibili, rimborsi eccezionali e regali esclusivi. È il momento ideale per approfittare delle migliori offerte dell’anno e mettere le mani sull’attrezzatura tecnologica più desiderata. Ma attenzione: le promozioni sono disponibili solo per un periodo limitato, fino al 7 dicembre, e i prodotti più ambiti stanno andando a ruba. Non perdete l’occasione di creare il setup dei vostri sogni prima che le migliori offerte spariscano.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Vedi offerte su Razer

Offerte e regali esclusivi per il vostro setup

Durante il Cyber Weekend, ogni acquisto diventa un’opportunità per ricevere regali esclusivi. Con una spesa minima di 99€, otterrete una spilla smaltata Razer, mentre raggiungendo i 179€, potrete portarvi a casa il tappetino per mouse Razer Gigantus V2 Large. Questi omaggi aggiungono valore ai vostri acquisti e vi permettono di completare il vostro setup con accessori di qualità, senza costi aggiuntivi.

Razer premia anche gli acquisti più sostanziosi con rimborsi diretti: spendendo almeno 199€, riceverete un rimborso di 30€; con 499€ di spesa, il rimborso sale a 60€; mentre superando i 1.499€, potrete ottenere un rimborso di 100€. Queste promozioni rendono il Cyber Weekend l’occasione perfetta per investire in componenti di alto livello e aggiornare tutto il vostro equipaggiamento tecnologico risparmiando.

Infine, aumentate i vostri vantaggi diventando membri del programma Razer Silver Rewards. L’iscrizione vi permette di accumulare punti, ottenere accesso a promozioni dedicate e ricevere vantaggi esclusivi durante il Cyber Weekend. È il momento ideale per massimizzare i benefici dei vostri acquisti e godere di un’esperienza completa nel mondo Razer, portando a casa prodotti di qualità, rimborsi e regali speciali.

