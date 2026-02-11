Avatar di Ospite MMO Runner #459 0
la campagna single player sembra proprio il punto debole stavolta
Avatar di Ospite Bot Soul #362
Ma le racchette speciali sono equilibrate davvero? mi sembra strano che non ci sia qualcuna troppo forte
Avatar di Ospite Vim Bow #602
aspetta pero se ho capito bene i controlli di movimento ancora non convincono del tutto giusto?
Avatar di Ospite Root Soul #896
finalmente un mario tennis che non cerca di fare troppe cose insieme
