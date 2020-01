Recensione The Surge 2 – The Kraken | Un prato verde in mezzo al mare

The Surge 2 è un solido gioco, simil Dark Souls, pubblicato per PC verso la fine del 2019. Era abbastanza ovvio che gli sviluppatori di Deck13 avrebbero quindi continuato a supportare il gioco con nuovi contenuti gratuiti e a pagamento. The Kraken è appunto l’ultimo è più importante tassello che si aggiunge al titolo, non introducendo solo armi e armature ma anche un nuovo e ispirato luogo da esplorare al di fuori di Jericho City e un’inedita storia da completare.

The Kraken, la rivolta delle macchine “di mare”

Il nostro alter ego, dalla seconda metà, dell’avventura può infatti accedere alla VBS Krakow, un’enorme portaerei dismessa e trasformata in un vero e proprio quartiere residenziale con tanto di villette con vista mare e prati verdi. Visivamente è qualcosa di totalmente diverso da quanto già osservato durante i nostri spostamenti per la terraferma distrutta dai naniti. In maniera molto simile al DLC A Walk in the Park del primo capitolo, la colorata e idilliaca ambientazione è stata distrutta ed è diventata un luogo pericoloso. Pirati robot hanno preso il controllo della nave e anche l’Intelligenza Artificiale CAIN, che ne controlla le difese, si è rivoltata contro l’uomo.

Tocca quindi a noi portare ordine per i ponti e le strade di questo insolito luogo di villeggiatura galleggiante, dove le persone vivono il sogno americano ed enormi bracci robotici, controllati dalle macchine, si occupano di tutto il resto. The Kraken è infatti un discreto diversivo che, fortunatamente, riesce ad aumentare la longevità non eccelsa di The Surge 2. Tuttavia, se siete già arrivati al NG+ e avete equipaggiamento di alto livello, completare la storia è una passeggiata: bastano meno di cinque ore per svolgere tutte le attività offerte da questo contenuto scaricabile. Se però rapportiamo tale durata al prezzo più che accessibile di 11,99€ dell’espansione, non si può criticare più di tanto The Kraken.

Purtroppo ciò vuol dire che, a parte una porzione del ponte superiore della portaerei e qualche tunnel di manutenzione, l’area in cui si svolge la nuova avventura è molto ristretta e lineare. Ci sono missioni secondarie da completare e scorciatoie da aprire ma in generale ci sembra che non sia stato sfruttato appieno il potenziale del DLC. Pure a livello narrativo non tocchiamo nessun nuovo apice ma, in maniera molto sbrigativa, sono introdotti personaggi mai incontrati prima con la propria storia. Il problema è che nel poco tempo disponibile non sono stati valorizzati al meglio, approfondendo le loro motivazioni e ideali piuttosto che farli restare delle quasi anonime comparse.

È quindi un vero peccato che gli sviluppatori non abbiano optato per una maggiore durata e più contenuti – The Kraken è l’unico DLC narrativo che sarà pubblicato per The Surge 2 – anche a costo di un’attesa più lunga e un prezzo più alto. Abbiamo infatti solamente due boss fight e durante una combattiamo semplicemente contro una variante di un nemico dello stesso DLC. Almeno l’avversario finale si comporta diversamente da quelli incontrati in precedenza, grazie ad attacchi particolari che necessitano un po’ di attenzione per essere evitati – può infatti sparare olio come una piovra che copre la visuale della telecamera. Perlomeno siamo ricompensati con qualche arma niente male, sia in termini di danno che di pura estetica.

Tutto considerato, ci siamo comunque divertiti a completare The Kraken. Ci aspettavamo di più ma ciò non significa che quello che c’è sia da buttar via. Se trama e durata sono i punti deboli del DLC, al contrario l’idea di unire villette a schiera e portaerei regala un paesaggio curioso e apprezzabile. L’aver poi riempito il posto di robot in rivolta il cui aspetto ricorda quello di pirati forse tradisce i toni più seri del resto di The Surge 2 ma cambia in modo giusto le carte in tavola. Molto semplicemente, se The Surge 2 vi è piaciuto e volete qualcosa di più, allora vorrete giocare anche all’espansione The Kraken. Rimangono gli stessi pro e contro del gioco base, ampliandone però i contenuti a un prezzo davvero contenuto.