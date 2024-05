Red Bull Indie Forge 2024: aperte le iscrizioni

L'attesa è terminata per gli aspiranti sviluppatori di videogiochi indie italiani, poiché Red Bull Indie Forge sta per tornare con la sua quarta edizione. Questa iniziativa, mirata a sostenere e dare visibilità ai talenti emergenti nel panorama videoludico italiano, continua a crescere e a evolversi, offrendo nuove opportunità ai creativi di mettersi in mostra.

Nel 2023, il traguardo è stato raggiunto dai ragazzi di Bad Vices Games con "While We Wait Here", un'avventura narrativa post-apocalittica ambientata in un diner americano, e da A Few Rounds Games con il loro picchiaduro fantasy "Umbral Core".

Le iscrizioni per l'edizione 2024 di Red Bull Indie Forge sono state aperte dal 1 maggio, consentendo a tutti gli aspiranti sviluppatori di presentare le proprie candidature con pochi click su un apposito link. Il termine ultimo per partecipare è fissato al 3 settembre 2024.

La competizione culminerà con la selezione di cinque studi di sviluppo finalisti, avvenuta dopo un'attenta valutazione da parte di una giuria composta da esperti del settore. La novità di quest'anno riguarda la composizione della giuria, che include figure di spicco come Glenda Galliano, Game Producer presso The LEGO Group, e Michele Di Nardo, Publishing Producer presso Raw Fury, tra gli altri.

I premi in palio sono allettanti per i vincitori. Il Premio della Giuria offre supporto nella comunicazione del nuovo videogioco da parte di Red Bull, un Desktop Predator Orion 5000, collaborazione con il Team Red di BigRock, consulenze presso la NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, e molto altro ancora. Per il Premio del Pubblico, invece, sono previste opportunità di visibilità su Instagram e Twitch, oltre a premi tecnologici e corsi di formazione offerti dalla Digital Bros Game Academy e dalla NABA.

Gli appassionati potranno seguire l'intero sviluppo della competizione attraverso una serie di dirette su Twitch sul canale ufficiale di Red Bull Italia.