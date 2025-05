Stellar Blade bloccato su Steam in oltre 100 paesi, indovinate perché

L'arrivo di Stellar Blade su PC sta già sollevando polemiche a livello internazionale, ben prima del suo debutto ufficiale sulle piattaforme Steam ed Epic Games Store. Dopo oltre un anno di esclusività su PlayStation 5, il celebre action game con protagonista Eve si prepara a conquistare anche i giocatori PC, ma non senza controversie. Numerosi utenti in diverse parti del mondo segnalano l'impossibilità di effettuare pre-ordini, trovandosi di fronte a blocchi regionali che interessano ben 129 paesi. La situazione appare paradossale considerando che persino Shift Up, lo studio sviluppatore, sembra essere stato colto di sorpresa da queste limitazioni geografiche, suggerendo un possibile problema di comunicazione con Sony, publisher del titolo.

Le difficoltà riscontrate richiamano alla memoria il caso Helldivers 2, che solo pochi mesi fa era stato oggetto di pesanti critiche e recensioni negative a causa dell'obbligo di collegare l'account Steam a quello PlayStation Network. Anche in questa circostanza, l'analisi delle regioni escluse rivela un elemento comune: quasi tutti i territori bloccati sono paesi dove PSN non è ufficialmente supportato da Sony, suggerendo che la questione dell'account linking potrebbe essere nuovamente al centro della controversia, nonostante le rassicurazioni degli sviluppatori.

La confusione è amplificata dalle risposte di Shift Up sui social media, dove i rappresentanti dello studio mostrano sorpresa di fronte alle segnalazioni degli utenti, affermando esplicitamente che "la versione PC di Stellar Blade non richiede un account PSN", accompagnando le risposte con emoji che esprimono stupore e perplessità. Un chiaro segnale che potrebbe esserci una disconnessione tra le politiche di distribuzione adottate da Sony e la consapevolezza degli stessi sviluppatori.

La situazione richiama alla mente quanto accaduto con Helldivers 2, quando Sony fu costretta a fare rapidamente marcia indietro sull'obbligo di collegamento degli account a causa delle massicce proteste degli utenti. In quel caso, il gioco era stato rimosso da Steam in oltre 170 paesi, scatenando una campagna di recensioni negative che costrinse il colosso giapponese a rivedere la propria posizione. Gli analisti del settore prevedono che Sony potrebbe agire preventivamente questa volta, risolvendo i problemi di regionalizzazione prima del lancio ufficiale per evitare un nuovo caso mediatico negativo.

Un altro aspetto che sta generando dibattito è l'inclusione di Denuvo, il controverso software anti-tamper noto per il suo impatto potenzialmente negativo sulle prestazioni. Shift Up ha prontamente rassicurato gli utenti, dichiarando che "non ci sarà alcun degrado delle prestazioni dovuto al DRM. Anche su sistemi di fascia bassa, potrete godervi il gioco con una qualità grafica eccellente!"

La vicenda di Stellar Blade solleva interrogativi più ampi sulle strategie di pubblicazione multipiattaforma di Sony, che negli ultimi anni ha progressivamente portato diverse esclusive PlayStation su PC. La gestione degli account e le restrizioni regionali sembrano rappresentare ancora un punto critico in questa transizione, con potenziali conseguenze sia commerciali che d'immagine per il publisher giapponese.