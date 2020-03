Red Dead Online: gli iconici duelli western sono stati ricreati dai giocatori

Nonostante siano passati diversi anni, Red Dead Redemption 2 rimane un titolo che difficilmente riuscirà a perdere smalto con il tempo. Il gioco sviluppato da Rockstar Games è a detta di molti uno dei videogames più incredibili di questa generazione. Una storia di amore, perdita e lealtà che ci fa interrogare sul significato della parola giustizia, mettendoci di fronte a immani tragedie e attimi di struggente bellezza. Gli sviluppatori hanno ben pensato di inserire una modalità multiplayer come è successo con la sua controparte “moderna“, suscitando sicuramente l’interesse del pubblico. Red Dead Online è a tutti gli effetti un gioco nel gioco, dovremo creare il nostro alter ego e vivere una storia totalmente slegata dalla campagna single player con missioni e sfide sempre differenti. Nonostante tutto questo, il comparto online non sta ancora sprigionando il meglio di sé, gli utenti questo lo sanno e, nonostante la mancanza di una componente importante western come gli iconici duelli, hanno rimediato organizzando tra di loro le famose sparatorie.

Conosciamo tutti gli elementi visivi tipici dei duelli, del resto per chi non ha provato l’opera targata Rockstar Games sicuramente avrà visto qualche film. Due Cowboy di fronte, dita vicino alla fondina, si attende il rintocco della campana della città e si comincia ad estrarre l’arma decretando così il vincitore. Un sogno per gli amanti del genere, ma purtroppo Red Dead Online non possiede ancora una modalità simile. Come fare allora? Alcuni giocatori hanno creato dei veri e propri duelli con regole annesse. Potete vedere un esempio proprio qui sotto.

Nonostante sia stata creata questa modalità non ufficiale, in questi giorni sta diventando sempre più di moda avvicinarsi ad un altro utente per potergli proporre un duello. Di solito si sfidano due cowboy con un arbitro che decide l’inizio dello scontro sparando un colpo in aria. Rockstar Games comunque non ha ancora comunicato nulla a riguardo. Non ci resta quindi che aspettare e vedere se l’azienda americana inserirà una modalità ufficiale di questo tipo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sperate che venga inserita in futuro questa modalità? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Red Dead Redemption e la sua componente online.