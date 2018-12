Red Dead Online: un bug svela due nuove modalità di gioco?

Recentemente, un bug della modalità matchmaking di Red Dead Online ha svelato l’esistenza di due nuove modalità di gioco chiamate “Gun Rush” e “Gun Rush Teams”. Questo è ciò che è stato riportato da alcuni utenti tramite Reddit. Le voci nel menù, a detta dei giocatori, appaiono brevemente prima di scomparire.

Ovviamente, come ogni rumor, anche questo va preso con le pinze: al tempo stesso, però, le segnalazioni sono state molteplici con tanto di immagini per provarle. Possiamo infatti vedere qui sotto un esempio.

Le speculazioni in merito sono state varie: alcuni utenti puntano a un’altra Battle Royale, mentre altri ritengono che si tratti della versione Red Dead della modalità di GTA Online chiamata Maestro d’armi nella quale si inizia con armi potenti per poi passare via via a quelle più deboli.

Entrambe le opzioni, però, rimarranno solo speculazioni senza fondamento fino a quando Rockstar Games non rilascerà informazioni ufficiali in merito. Voi cosa ne pensate? Di cosa sperate si tratti?