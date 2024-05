Red Dead Redemption sembra arrivare su PC dopo "soli" 14 anni

Nel 2010, l'idea che Red Dead Redemption necessitasse di 14 anni per arrivare su PC sarebbe sembrata inverosimile. Sono passati gli anni, ormai siamo al 2024 e stiamo ancora aspettando, ma finalmente qualcosa sembra muoversi: un noto dataminer di GTA, Tez2, ha condiviso nuove stringhe di codice trovate sul sito del launcher di Rockstar che anticipano un'imminente pubblicazione del gioco su PC, insieme alla sua espansione a tema zombie, Undead Nightmare.

"Attraversa le vastità dell'Occidente americano e del Messico in Red Dead Redemption e nella sua componente horror zombie, Undead Nightmare, ora giocabili su PC," recita un estratto del codice, rivelando piani fino a ora tenuti nascosti.

Questo passaggio rappresenta, ovviamente, una mossa intelligente da parte di Rockstar, introducendo finalmente il titolo che è diventato un cult anche su PC. La riluttanza di Rockstar nell'abbracciare il PC come piattaforma primaria è ormai nota, con versioni PC di titoli come Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2 rilasciate un anno dopo le controparti console. Ancora più evidente è stata la decisione di escludere il PC al lancio del molto atteso Grand Theft Auto 6 previsto per l'anno prossimo, una scelta non ancora apertamente discussa dalla compagnia.

Nonostante gli sforzi, Rockstar non ha rilasciato commenti ufficiali riguardo le nuove speculazioni. Tuttavia, la community dei giocatori rimane in attesa, sperando che questa volta il classico del West faccia veramente - e finalmente - la sua comparsa su PC.